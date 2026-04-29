  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hỏa hoạn thiêu rụi diện tích lớn xưởng sản xuất gỗ tại TP.HCM

Thứ Tư, 17:08, 29/04/2026
VOV.VN - Chiều 29/4, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà xưởng của Công ty TNHH S.W.F nằm trong Khu công nghiệp Tân Bình, phường Vĩnh Tân, TP.HCM (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện và hàng chục chiến sĩ để dập tắt đám cháy, ngăn chặn cháy lan.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 14h35, Đội chữa cháy- Cứu nạn cứu hộ khu vực 32, Công an TP.HCM nhận được tin báo cháy tại Công ty TNHH S.W.F, ở khu công nghiệp Tân Bình, phường Vĩnh Tân, TP.HCM. Đây là công ty chuyên sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ.

Cháy xưởng sản xuất gỗ

Ngay khi ngọn lửa bùng phát, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã triển khai bình chữa cháy, hệ thống sprinkler tự động và hệ thống vách tường để ứng phó ban đầu. Tuy nhiên, do đặc thù nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy- Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 đã điều động nhiều xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Công tác triển khai gặp một số khó khăn do cơ sở sử dụng cửa cuốn, gây trở ngại cho việc tiếp cận sâu bên trong.

Lực lượng chữa cháy có mặt khống chế đám cháy 

Với sự phối hợp của Công an phường Vĩnh Tân, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và Đội bảo vệ khu công nghiệp Tân Bình trong việc chốt chặn, điều tiết giao thông, lực lượng chuyên nghiệp đã triển khai các mũi lăng phun nước ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Đến 15h10, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 16h cùng ngày.

Thống kê ban đầu cho thấy, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Về tài sản, diện tích cháy ước tính khoảng 4.800m² trên tổng số 6.800m² diện tích nhà xưởng. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Cháy lớn kèm tiếng nổ tại nhà xưởng công ty ở TP.HCM

VOV.VN - Tối 24/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH H.T.K (phường Chánh Hiệp, TP.HCM - trước là TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Do bên trong chứa nhiều hóa chất, đám cháy bùng phát dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Cháy nhà xưởng 600m2 ở cụm công nghiệp Lê Hồ, Ninh Bình

VOV.VN - Khoảng 8h40 ngày 11/2, một vụ cháy lớn bùng phát tại nhà xưởng rộng khoảng 600m2 trong Cụm công nghiệp Lê Hồ (Ninh Bình). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng huy động phương tiện, khống chế đám cháy sau khoảng 20 phút, vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản.

Cháy xưởng pallet nhựa, 8 căn nhà dân bị cháy xém tường phía sau

VOV.VN - Chiều 28/1, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại xưởng sản xuất pallet nhựa trên đường Đông Thạnh 8, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM, khiến 8 nhà dân xung quanh bị cháy xém.

Kịp thời ngăn đám cháy lan sang khu nhà xưởng 1.000m2 tại Từ Liêm

VOV.VN - Nhờ khai báo, cập nhật dữ liệu PCCC đầy đủ và lắp đặt hệ thống truyền tin báo sự cố theo quy định, vụ cháy tại kho hàng trong Cụm công nghiệp Từ Liêm đã được phát hiện sớm, xử lý nhanh, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

