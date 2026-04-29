Hỏa hoạn thiêu rụi diện tích lớn xưởng sản xuất gỗ tại TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 14h35, Đội chữa cháy- Cứu nạn cứu hộ khu vực 32, Công an TP.HCM nhận được tin báo cháy tại Công ty TNHH S.W.F, ở khu công nghiệp Tân Bình, phường Vĩnh Tân, TP.HCM. Đây là công ty chuyên sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ.

Cháy xưởng sản xuất gỗ

Ngay khi ngọn lửa bùng phát, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã triển khai bình chữa cháy, hệ thống sprinkler tự động và hệ thống vách tường để ứng phó ban đầu. Tuy nhiên, do đặc thù nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy- Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 đã điều động nhiều xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Công tác triển khai gặp một số khó khăn do cơ sở sử dụng cửa cuốn, gây trở ngại cho việc tiếp cận sâu bên trong.

Lực lượng chữa cháy có mặt khống chế đám cháy

Với sự phối hợp của Công an phường Vĩnh Tân, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và Đội bảo vệ khu công nghiệp Tân Bình trong việc chốt chặn, điều tiết giao thông, lực lượng chuyên nghiệp đã triển khai các mũi lăng phun nước ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Đến 15h10, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 16h cùng ngày.

Thống kê ban đầu cho thấy, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Về tài sản, diện tích cháy ước tính khoảng 4.800m² trên tổng số 6.800m² diện tích nhà xưởng. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.