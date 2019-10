Hỏa hoạn thiêu rụi tài sản, nhà cửa của hộ nghèo trong đêm

Theo ông Đào Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái: Khoảng 20h45 phút ngày 2/10, tại thôn Khánh Ngoài, xã Minh Chuẩn xảy ra một vụ hỏa hoạn tại đình anh Chu Văn Phong (SN 1982). Hậu quả, ngôi nhà làm bằng gỗ 3 gian và toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Thời gian gần đây trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà.

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, cả gia đình anh Phong sang giúp đỡ bố mẹ đẻ gặt lúa, không có ai ở nhà. Khi phát hiện đám cháy, bà con và họ hàng trong thôn đã cùng hô hào đến cứu và dập lửa. Do ngôi nhà lợp bằng lá cọ nên lửa nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ tài sản và nhà cửa. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ hỏa hoạn được xác định là do chập điện.

Gia đình anh Phong là hộ nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ngay sau xảy ra sự việc, huyện Lục Yên cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên gia đình và UBND xã Minh Chuẩn cũng chỉ đạo thôn và bà con hàng xóm đến dựng nhà, tạm ổn định cuộc sống cho gia đình anh Phong./.

