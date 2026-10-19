Hoa sữa Hà Nội và câu chuyện hài hòa trong không gian đô thị

Những ngày qua, trên các tuyến phố có mật độ hoa sữa cao, công nhân sử dụng xe nâng để tiếp cận các tán cây và thực hiện cắt tỉa. Có người dân dừng lại đứng xem, có người tranh thủ nhặt những cành hoa vừa cắt xuống mang về cắm trong nhà.

Trong ký ức của cô Nguyễn Thị Thu Phương, ở phường Bạch Mai, hoa sữa là kỷ niệm thời trẻ: “Tôi rất thích hoa sữa. Cũng có kỷ niệm từ thời thanh niên, đi qua phố Nguyễn Du thì thoang thoảng mùi hương thơm. Cứ nhớ mãi đến tận bây giờ. Đằng sau nhà tôi có một cây hoa sữa. Tối nào cũng ra hít hà ở ngoài đấy".

Hoa sữa bên cạnh nhà người dân

Với nhiều người, hoa sữa đã trở thành đặc trưng của mùa thu Hà Nội, gắn với thơ ca và ký ức của nhiều thế hệ. Song cũng trên những tuyến phố ấy, một số gia đình lại thấy mùi hoa nồng vào buổi tối gây khó khăn cho sinh hoạt.

Có người vừa yêu hoa sữa, nhưng cũng cảm nhận rõ sự bất tiện của loài cây này. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, người dân phường Hai Bà Trưng cho rằng: “Tôi sống ở đây mấy chục năm, rất thích mùi đấy. Giữ lại những cây to lâu năm. Còn những cây nhỏ có thể bỏ đi và cho những cây khác vào, thưa thưa ra một chút là ok. Bởi vì là mùa hè nóng nực, có cây này tỏa bóng mát rất là tốt. Hoa sữa này sợ nhất là mùa bắt đầu ra quả, lông của quả bay bạt ngàn, bay như mưa. Bay vào người ngứa lắm, mẩn hết người".

Cùng chia sẻ mong muốn hài hòa giữa cảnh quan và sinh hoạt của người dân, ông Nguyễn Đức Hiếu, phường Bạch Mai, cho rằng việc bố trí cây xanh trên đường phố cũng cần được cân nhắc từ điều kiện thực tế. “Các tuyến phố trồng điểm thêm một vài cây hoa sữa hoặc là những nơi công cộng, nếu như vừa phải thôi thì mùi hoa sữa rất là thơm. Nếu thay cây hoa sữa bằng cây khác thì nên chọn loại cây nào mà có nhiều tán, tỏa được bóng mát, với điều kiện là phải cứng cáp chứ không về mùa mưa bão rồi nó lại đổ xuống tai nạn thì cũng nguy hiểm", ông Hiếu cho biết.

Từ ngày 16/10 đến hết 20/10, thành phố thực hiện cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa trên 13 tuyến phố trồng dày. Theo anh Trần Văn Toàn, công nhân trực tiếp thực hiện công việc này, việc cắt tỉa vừa nhằm chỉnh trang tán cây, vừa giảm bớt mùi hương.

“Việc cắt tán này vẫn tạo bóng mát cho người dân và làm giảm bớt đi mùi hương của cây. Thời gian cắt là sẽ khoảng từ sáng đến khoảng 11-12 giờ trưa. Tránh những giờ cao điểm", anh Toàn cho biết.

Việc dịch chuyển cây, các xã, phường sẽ được khảo sát và họp lấy ý kiến; người dân có thể chọn giữ nguyên, cắt tỉa bớt chùm hoa hoặc di chuyển một phần cây. Mọi việc di chuyển, chặt hạ chỉ thực hiện sau khi có phương án và được chấp thuận. Trước thông tin thay đồng loạt hoa sữa, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật khẳng định chưa có quyết định hay kế hoạch cụ thể.

Mỗi tuyến phố có điều kiện riêng, nên việc điều chỉnh cần dựa trên thực tế từng khu vực. Giữ gìn nét đặc trưng của Hà Nội không chỉ là bảo tồn cảnh quan, mà còn là tạo dựng không gian sống phù hợp với nhu cầu của người dân.