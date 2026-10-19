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Hà Nội lấy ý kiến người dân về việc di chuyển, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa

Thứ Hai, 08:42, 19/10/2026
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VOV.VN - Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, việc di chuyển cây phải được xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu của người dân và giá trị cảnh quan đô thị.

 

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa có công văn đề nghị UBND các phường, xã và Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố phối hợp khảo sát, lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc cắt tỉa, điều chỉnh mật độ và di chuyển cây hoa sữa trên địa bàn Thủ đô.

Động thái này được triển khai theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng về việc rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu vực dân cư nhằm cải thiện môi trường sống, bảo đảm sức khỏe người dân.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội giao Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố chủ trì rà soát, thống kê hệ thống cây xanh thuộc phạm vi quản lý; nghiên cứu, đánh giá và đề xuất phương án kỹ thuật điều chỉnh mật độ cây hoa sữa, di chuyển và trồng thay thế. Đồng thời, xác định vị trí tiếp nhận cây di chuyển, chủng loại cây thay thế, dự kiến khối lượng, kinh phí và lộ trình thực hiện.

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Ưu tiên khảo sát khu dân cư đông đúc, gần trường học, bệnh viện

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã cần chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với tổ dân phố và các đơn vị duy trì cây xanh kiểm tra những tuyến phố có mật độ cây hoa sữa dày.

Trong đó, đặc biệt chú trọng các khu vực tập trung đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những vị trí có nhiều phản ánh của người dân về mùi hương hoa sữa ảnh hưởng đến sinh hoạt, môi trường sống.

Quá trình khảo sát phải xác định cụ thể tên tuyến phố, đoạn tuyến, vị trí hoặc mã số cây, số lượng, tình trạng cây, mức độ ảnh hưởng và các vị trí cần ưu tiên xử lý.

Đáng chú ý, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội nhấn mạnh, không đưa cây vào danh sách đề xuất di chuyển chỉ vì đó là cây hoa sữa. Việc xem xét phải căn cứ vào tình trạng thực tế của từng cây, đồng thời tính đến giá trị cảnh quan đô thị.

Để bảo đảm tính khách quan, chính quyền địa phương được đề nghị tổ chức công khai phạm vi khảo sát, mục đích lấy ý kiến; phát phiếu hoặc tổ chức họp lấy ý kiến các hộ dân, cơ quan, tổ chức chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Nội dung lấy ý kiến tập trung vào mức độ ảnh hưởng của mùi hoa; nhu cầu cắt tỉa chọn lọc chùm hoa, cành mang hoa trong mùa hoa; mức độ đồng thuận đối với các phương án giữ nguyên, tiếp tục chăm sóc hoặc di chuyển một phần cây và trồng bổ sung các loại cây phù hợp.

Đặc biệt, cơ quan chức năng yêu cầu ghi nhận đầy đủ cả ý kiến đồng ý, không đồng ý và những kiến nghị khác của người dân; không được suy diễn việc người dân không trả lời là đồng thuận với phương án đề xuất.

Không cắt cụt ngọn, không lạm dụng biện pháp kỹ thuật

Đối với các giải pháp trước mắt, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đề nghị chính quyền cơ sở phối hợp với tổ dân phố xác định những vị trí có ảnh hưởng rõ rệt, lập danh sách ưu tiên xử lý.

Trên cơ sở đó, Trung tâm sẽ chỉ đạo các nhà thầu thực hiện cắt tỉa đối với hệ thống cây xanh thuộc phạm vi thành phố quản lý theo phân cấp.

Biện pháp kỹ thuật được xác định là cắt tỉa chọn lọc chùm hoa và cành mang hoa nhằm giảm lượng hoa, hạn chế mức độ phát tán mùi hương trong mùa hoa sữa.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu kỹ thuật, không cắt cụt ngọn, không tỉa quá mức, không làm mất cân đối tán cây hoặc ảnh hưởng đến sức sống và độ an toàn của cây xanh.

Đồng thời, không được sử dụng hóa chất hoặc các chất ức chế ra hoa chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Về giải pháp lâu dài, sau khi tổng hợp ý kiến cộng đồng, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm xác định những vị trí đề xuất điều chỉnh mật độ cây hoa sữa, đồng thời lựa chọn chủng loại cây trồng thay thế phù hợp với Đề án cây xanh đã được phê duyệt.

Việc di chuyển, chặt hạ hoặc trồng thay thế chỉ được triển khai sau khi có phương án, hoàn thành các thủ tục cần thiết và được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Văn bản lấy ý kiến cộng đồng không thay thế cho quyết định cho phép thực hiện các hoạt động này.

Hoàn thành tổng hợp phương án trước ngày 26/10

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã và Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố khẩn trương triển khai những giải pháp trước mắt theo phạm vi quản lý.

Các địa phương, đơn vị phải tổng hợp phương án xử lý kèm theo kết quả lấy ý kiến người dân, gửi về Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố trước ngày 26/10/2026.

Đồng thời, mỗi đơn vị cần phân công cán bộ chuyên môn làm đầu mối phối hợp, ghi rõ họ tên, chức vụ và số điện thoại liên hệ trong báo cáo.

Trung tâm cũng đề nghị chính quyền cơ sở thường xuyên phối hợp, kịp thời cung cấp những phản ánh, kiến nghị của người dân để làm căn cứ xây dựng phương án và tổ chức thực hiện.

Việc rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa lần này hướng tới giải quyết những bất cập tại các khu vực có mật độ trồng dày, hạn chế ảnh hưởng của mùi hương đến sinh hoạt của người dân, đồng thời bảo đảm việc quản lý, duy trì hệ thống cây xanh đô thị được thực hiện đồng bộ.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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