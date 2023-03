Hòa thượng Thích Gia Quang tiếp tục phụ trách truyền thông của Giáo hội Phật giáo. 

Chiều nay (8/3), tại Chùa Quán Sứ - Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN tổ chức lễ công bố quyết định nhân sự và triển khai công tác phật sự.

Quyết định của Hội đồng Trị sự Trung Ương GHPGVN do Hoà thượng Thích Thiện Nhơn ấn ký ngày 3/1/2023 về Chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Khóa IX, nhiệm kỳ (2022 - 2027), gồm: 98 thành viên (35 vị Thường trực, 63 vị Ủy viên). Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự tiếp tục làm Trưởng ban. Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Thông tin Truyền thông Trung ương và Pháp luật Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN nhấn mạnh vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Thông tin - Truyền thông là truyền tải thông tin Phật sự của Giáo hội giúp mọi người hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của GHPGVN, làm hình ảnh Phật giáo trở nên tốt đẹp hơn ở trong nước và ở nước ngoài trong thời hiện đại toàn cầu hóa.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN.

Hòa thượng tin tưởng rằng, Ban Thông tin - Truyền thông với thành phần nhân sự được tuyển chọn, với tư duy, trí tuệ, tâm huyết sẵn có sẽ làm cho truyền thống, các giá trị cao đẹp của Phật giáo trải dài qua các giai đoạn lịch sử trong lòng dân tộc được tiếp nối, luôn được thể hiện, làm cho Phật giáo có vị trí cao quý, đẹp hơn ở trong nước và bạn bè Phật giáo quốc tế.

Nhiệm kỳ mới, Giáo hội xác định nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh hơn nữa truyền thông Phật giáo là một kênh Hoằng pháp và chuyển tải các hoạt động Phật sự vào đời sống xã hội, nhằm nêu cao giá trị Từ bi, Trí tuệ của đạo Phật, hình ảnh của tăng, ni, phật tử, của tổ chức Giáo hội các cấp trong sự nghiệp phụng đạo, yêu nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Hòa thượng Thích Gia Quang tiếp tục phụ trách truyền thông của Giáo hội Phật giáo.

Cùng với đó, quản lý tốt và thúc đẩy hoạt động báo chí Phật giáo. Bao gồm cả báo in, tạp chí Phật giáo và báo mạng, các trang điện tử của Giáo hội từ Trung ương đến địa phương và thực hiện các ấn phẩm in “Tạp chí Nghiên cứu Phật học, Tạp chí Văn hóa Phật giáo và báo Giác ngộ”; Tiếp tục nâng cao chất lượng và đảm bảo xuất bản đúng định kỳ báo in và ấn bản điện tử…/.