Hoàn cảnh nghèo khổ của các nạn nhân trong vụ lật xe ở Phú Yên

Bà Nguyễn Thị Lành ở tỉnh Quảng Nam là chủ vựa dưa hấu kể lại, khuya 2/4, bà thuê một số người bốc dưa hấu đưa lên xe để chở đi bán, đến rạng sáng hôm sau mới xong. Lần đầu tiên thuê người bốc dưa nên bà Lành cũng không biết nhiều về lai lịch và hoàn cảnh của họ. Chất dưa lên xe xong, bà Lành trở về và đến trưa thì nghe tin xe bị lật, những người làm thuê gặp nạn, bà và mọi người vội chạy vào bệnh viện thăm hỏi, động viên.

Đưa người bị nạn ra khỏi xe bị lật

Còn chị Nguyễn Thị Tuyết, 38 tuổi, ở thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định không thể tin chồng mình tử nạn. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Lĩnh, 40 tuổi vừa lên xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên để bốc dưa thuê. Chị Tuyết gào khóc nói rằng “anh ấy nói trưa nay sẽ về nhà, nhưng giờ xe tải lật, anh bỏ lại bốn mẹ con tôi, đi luôn rồi…"

Gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết rất khó khăn. Hai vợ chồng có 3 đứa con, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 4 tuổi. Chị Tuyết bị bệnh không làm được việc nặng, cả nhà trông chờ vào việc làm thuê của chồng.

Hiện trường vụ tai nạn

Gia cảnh của anh Nguyễn Văn Bảy, 45 tuổi, ở cùng thôn với anh Nguyễn Văn Lĩnh cũng hết sức khó khăn. Chưa ai cho anh biết vợ mình là bà Thái Thị Việt Kiều, 43 tuổi đã tử nạn khi trên đường vô bệnh viện cấp cứu. Hiện thi thể của vợ anh Bảy được người thân làm các thủ tục đưa về quê lo hậu sự; còn anh Bảy được gia đình xin chuyển về điều trị tại bệnh viện ở Bình Định cho tiện đi lại và chăm sóc. Anh Bùi Văn Lợi cùng quê với vợ chồng anh Bảy cho hay: “Vợ chồng ông Bảy ở cùng thôn với tôi. Họ có ba người con nhỏ, gia cảnh khó khăn nên ông bà hay theo xe tải vào Phú Yên bốc dưa rồi theo xe về”.

Anh Nguyễn Văn Bảy lúc được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Phú Yên

Vợ anh Nguyễn Văn Lĩnh đang làm thủ tục nhận thi thể chồng

6 trong số 9 nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Yên là người dân thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Chiều ngày 3/4, lãnh đạo thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ 6 gia đình người bị nạn. Theo đó, lãnh đạo thị xã An Nhơn đã hỗ trợ gia đình 3 người chết, mỗi trường hợp 5 triệu đồng và 3 người bị thương, mỗi trường hợp 3 triệu đồng.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết và 5 người bị thương đều là nông dân nghèo khó từ các tỉnh ngoài vào Phú Yên trồng dưa, làm thuê. Hiện gia cảnh của họ rất khó khăn rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa./.