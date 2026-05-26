Hoàn tất sửa chữa, cầu Long Biên mở cửa trở lại từ rạng sáng 28/5

Cầu Long Biên sẽ được khôi phục phương án tổ chức giao thông từ 0h ngày 28/5 sau khi hoàn thành công trình sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ.

Gần 2 tháng kể từ khi cầu Long Biên, Hà Nội tạm dừng lưu thông (từ ngày 28/3) để phục vụ sửa chữa, đến nay dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc, cầu Long Biên mở cửa trở lại từ rạng sáng 28/5.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, từ thời điểm trên, các phương tiện xe máy, xe thô sơ cùng người đi bộ được phép lưu thông trở lại trên cầu theo phương án tổ chức giao thông trước đây.

Cụ thể, người dân có thể lưu thông theo cả hai chiều từ phường Bồ Đề (quận Long Biên) sang quận Hoàn Kiếm và ngược lại trên phần đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ đã được sửa chữa, hoàn thiện.

Để bảo đảm giao thông thông suốt, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công khẩn trương thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo phân luồng tạm thời được lắp đặt từ tháng 3/2026, đồng thời khôi phục đầy đủ hệ thống biển báo theo hiện trạng ban đầu và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an toàn giao thông trên cầu.

Hiện các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng như đánh gỉ kết cấu thép, cắt mặt đường chống nứt…để kịp tiến độ thông xe trở lại theo kế hoạch.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố được đề nghị phối hợp hướng dẫn, điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc trong những ngày đầu khôi phục lưu thông. UBND phường Bồ Đề và khu vực quận Hoàn Kiếm cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, thông báo rộng rãi để người dân nắm bắt và thực hiện đúng phương án tổ chức giao thông.

Trước đó, ngày 26/3, Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên để phục vụ thi công dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, việc sửa chữa cầu Long Biên nhằm bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Diện mạo mới của cầu Long Biên sau gần hai tháng cấm xe sửa chữa.

Trong thời gian thi công, từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5/2026, Hà Nội tạm cấm xe máy và người đi bộ lưu thông trên phần đường bộ hành, đường dành cho xe máy trên cầu Long Biên để phục vụ công tác sửa chữa.