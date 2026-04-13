Hoàn thành toàn bộ hành trình khoan hầm tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội

Theo thông tin từ Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), ngày 13/4, máy đào hầm TBM số 2 “Táo bạo” đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 - Ga Hà Nội, chính thức hoàn thành toàn bộ hành trình khoan hầm dài 4km qua 4 ga ngầm S9 (Kim Mã), S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu), S12 (Ga Hà Nội).

Máy đào hầm TBM 2 “Táo bạo” khởi công khoan hầm từ ngày 3/2/2025, lần lượt đi qua các ga vào các mốc 15/9/2025, 13/1/2026 và hoàn thành vào ngày 13/4/2026.

Trước đó, máy khoan hầm TBM số 1 “Thần tốc” đã hoàn thành hầm thứ nhất ngày 1/12/2025. Việc hoàn thành hầm thứ hai đã nối thông toàn bộ tuyến hầm của dự án.

Khoảnh khắc máy đào hầm TBM số 2 “Táo bạo” về đích tại ga S12.

Dự án Metro Nhổn - Ga Hà Nội có phần ngầm bao gồm 4km hầm ngầm, 4 ga ngầm, 1 giếng thoát hiểm hiện đang được triển khai thi công đồng loạt, đạt khoảng 63% tiến độ, riêng gói thầu CP03 đạt 76,69%.

​Cùng với đó, dự án tiếp tục thi công các hạng mục kết cấu còn lại trong hầm, hoàn thiện dốc hạ ngầm (RAMP), các ga ngầm, đường chuyển làn, gara và thi công hoàn thiện đường ven hồ Thủ Lệ...

Được biết, bộ đôi máy đào hầm TBM có tên "Thần tốc" và "Táo bạo" được thiết kế riêng cho dự án, sản xuất bởi hãng Herrenknecht (CHLB Đức), có chiều dài hơn 100m, nặng khoảng 850 tấn.

Máy đào hầm hoạt động trên nguyên lý cân bằng áp lực đất (EPB). Đất từ khiên đào rơi vào khoang kín tạo sự cân bằng áp lực, giúp gương đào ổn định và không sạt lở.

Chu trình đào và lắp vỏ hầm (segment) diễn ra liên tục ngay phía sau đuôi máy, đảm bảo an toàn và giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh.

Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội là dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô, góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống vận tải công cộng và bảo vệ môi trường.

Dự án đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km, có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Trong đó, đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5km (đã khai thác thương mại), đoạn đi ngầm Cầu Giấy - ga Hà Nội dài 4km.