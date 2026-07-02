Hoàn thiện dự thảo sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Theo Nghị quyết, Chính phủ thống nhất thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 6524/TTr-BNV ngày 24/6/2026 cùng các báo cáo liên quan.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh, Tờ trình của Chính phủ và các tài liệu liên quan. Đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, báo cáo và hồ sơ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ động báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Chính phủ thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công

Theo Bộ Nội vụ, dự thảo Pháp lệnh gồm 2 điều được sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc sửa đổi cũng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xem xét, công nhận người có công với cách mạng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi và nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống người có công.

Dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, bao gồm việc cấp giấy chứng nhận theo quy định của Chính phủ; trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng; trợ cấp người phục vụ đối với trường hợp sống tại gia đình; bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm; các chế độ ưu đãi theo quy định tại điểm c, điểm e và điểm g khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh; cấp tiền mua Báo Nhân Dân hằng ngày và tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, tinh thần phù hợp.