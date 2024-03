Hoàn toàn có thể tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn để khắc phục bất cập

Liên tiếp xảy ra tai nạn mặc dù áp dụng nhiều đề xuất và giải pháp

Hơn một năm nay, từ khi Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đưa vào khai thác thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, từ Tết Nguyên đán đến nay xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Điển hình, là ngày 18/2, xe Ford 7 chỗ va chạm xe container cùng chiều và gây tai nạn liên hoàn với hai ô tô khác, khiến 3 người chết. Ngày 11/3, xe giường nằm đâm phải xe tải đang dừng trên tuyến này, khiến 2 người chết.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn xảy ra vào ngày 24/3

Vào khoảng 10h ngày 18/2, 3 người trong cùng gia đình cũng đã thiệt mạng sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.

22 ngày sau, vụ tai nạn xảy ra lúc 19h40 ngày 10/3 trên tuyến cao tốc này đoạn qua huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) làm 2 vợ chồng chết tại chỗ cùng nhiều người khác bị thương.

Sau liên tiếp những vụ tai nạn này, cơ quan chức năng đều đề xuất các giải pháp. Cụ thể, ngày 22/2, Cục trưởng Cục Đường bộ đã tổ chức họp và yêu cầu Khu Quản lý đường bộ 2 chủ trì, phối hợp với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn để điều chỉnh tốc độ khai thác thấp hơn thiết kế và phù hợp với thực tế. Đồng thời Cục trưởng Cục Đường bộ cũng giao Khu Quản lý đường bộ 2 chủ trì, phối hợp với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, cảnh sát giao thông trên tuyến… rà soát tình hình tổ chức giao thông, báo hiệu đường bộ và công trình an toàn giao thông để khắc phục, nâng cao an toàn giao thông trên tuyến.

Đơn vị này cũng lưu ý rà soát các vị trí đoạn đường thẳng, tầm nhìn thuận lợi để bảo đảm điều chỉnh vạch sơn tim đường dạng nét liền sang nét đứt, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện tham gia giao thông có thể tránh, vượt. Đối với những đoạn ở đường cong, dốc dọc, các vị trí không bảo đảm an toàn giao thông thì giữ nguyên vạch sơn liền. Với đoạn chuyển tiếp từ 2 làn sang 4 làn và từ 4 làn trở về 2 làn, yêu cầu các đơn vị cần rà soát để bổ sung tiêu phản quang dẫn hướng, đinh phản quang, bổ sung biển báo hiệu, rà soát điều chỉnh vị trí... Trong khi các cơ quan đang rà soát, lên phương án nhằm ngăn ngừa thì TNGT tiếp tục xảy ra vào ngày 10/3.

Tối 13/3, lãnh đạo Cục Đường bộ cho biết, kết quả cuộc họp cùng ngày nhằm xử lý bất cập trên tuyến cao tốc đã thống nhất giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tổ chức đếm xe theo quy định. Từ đó, phân loại xe và phân tích các yếu tố bất lợi (điều kiện địa hình, thời tiết, hạ tầng giao thông…) để đánh giá, nghiên cứu, lập phương án phân luồng giao thông trên tuyến Cam Lộ - La Sơn.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cơ quan này đã yêu cầu Khu quản lý đường bộ II, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức đếm, phân loại xe lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong ba ngày, từ 15 đến 17/3.

Tuyến đường hiện nay chưa thu phí, không có đường giao cắt qua khu dân cư nên thu hút nhiều phương tiện lưu thông, nhất là xe khách và xe tải đường dài. Trong khi đó, quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế lại vắng xe. Dựa vào kết quả đếm xe, đơn vị sẽ đề xuất phương án phân luồng giao thông, hạn chế một số loại xe lưu thông trên cao tốc để chuyển sang đi quốc lộ 1. "Chúng tôi sẽ nghiên cứu cấm xe khách, xe tải nặng đi trên cao tốc. Đây cũng là đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông", đại diện Cục Đường bộ Việt Nam nói.

Mặc dù đã đang áp dụng nhiều biện pháp nhưng đến khoảng 15h10 ngày 24/3, tại Km35+935 tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua cầu Mỹ Chánh (địa phận huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ đấu đầu giữa xe đầu kéo và ô tô tải. Sau cú va chạm, xe đầu kéo nằm xoay ngang đường, còn ô tô tải bị húc văng nằm ở làn trái tuyến. Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương, giao thông trên tuyến ùn tắc nhiều giờ.

Hoàn toàn có thể tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn để khắc phục bất cập

Trao đổi với phóng viên bên lề Hội thảo mới đây, Thượng tá Lê Quang Hòa - Trưởng phòng hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn (Phòng 7, Cục CSGT) cho biết, qua rà soát, Cục CSGT phát hiện 132 mục bất hợp lý về tổ chức giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, trong đó nổi lên những bất hợp lý chưa được khắc phục. Riêng tuyến Cam Lộ - La Sơn có 51 bất cập, hiện đã khắc phục được nhiều điểm nhưng vẫn còn 22 mục chưa thể khắc phục ngay.

Thượng tá Lê Quang Hòa - Trưởng phòng hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn (Phòng 7, Cục CSGT)

"Sau khi chúng tôi phản ánh các bất cập, Bộ GTVT đã cầu thị lắng nghe và phối hợp với các bộ ban ngành để tháo gỡ những bất cập đó. Có nhiều điểm đã khắc phục kịp thời, còn lại một số điểm chưa thể khắc phục ngay được vì nhiều yếu tố như thời gian, kinh phí...", Thượng tá Lê Quang Hòa chia sẻ.

Theo Thượng tá Lê Quang Hòa, vì sao có những bất cập không thể khắc phục ngay được. Ví dụ như dải phân cách cứng, mở rộng làn khẩn cấp, hệ thống chiếu sáng ở các điểm cong, cua, hay chiều dài tới 100km không có trạm dừng nghỉ....

"Việc không có trạm dừng nghỉ là điều rất bất tiện. Cả người dân và lực lượng chức năng không có trạm dừng nghỉ đi vệ sinh, thực hiện những nhu cầu thiết yếu…Nếu chưa có kinh phí làm trạm dừng nghỉ thì hoàn toàn có thể để bãi đất trống. Hiện nay đang thực hiện dải phân cách cứng không cho xe ra vào, rất bất tiện", Thượng tá Lê Quang Hòa nêu quan điểm.

Trưởng phòng hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn cho rằng: "Cần khai thác với đối tượng nào cho phù hợp với từng loại cao tốc. Đặc thù ở Việt Nam đang có nhiều loại cao tốc như phân kỳ, cao tốc chưa hoàn chỉnh, cao tốc hoàn chỉnh. Hiện chưa có đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát đầu vào với loại phương tiện được phép tham gia trên từng tuyến cao tốc chưa thu phí này".

Cùng với đó, Thượng tá Lê Quang Hòa khẳng định: "Hiện nay, ý thức người tham gia giao thông còn một số hạn chế, chưa hoàn toàn tự giác…Tuy nhiên, trong một số tình huống, người tham gia giao thông không có sự lựa chọn. Ví dụ, phương tiện khi gặp sự cố, không có điểm dừng đỗ hẳn vào trong, không làm ảnh hưởng đến người khác. Hay người dân di chuyển nhưng không có chỗ đi vệ sinh, từ đó phát sinh nhiều trường hợp dừng đỗ sai quy định để giải quyết nhu cầu thiết yếu của họ. Về lâu dài, cần có tiêu chuẩn đường cao tốc, hoàn chỉnh hệ thống đường cao tốc theo đúng mục tiêu mà Chính phủ đề ra. Đặc biệt, trong trường hợp hiện nay, xét thấy yếu tố không đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông, cơ quan quản lý hoàn toàn có thể tạm dừng khai thác trong thời gian khắc phục. Không thể vừa khai thác vừa khắc phục, vừa ùn tắc vừa gây mất an toàn".