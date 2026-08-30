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Học sinh háo hức đi học ở các trường nội trú liên cấp khu vực biên giới Điện Biên

Chủ Nhật, 17:32, 30/08/2026
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VOV.VN - Các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới của Điện Biên đã cơ bản hoàn tất các công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới. Thầy cô, học sinh và các bậc phụ huynh, ai nấy đều đang háo hức chờ ngày khai giảng để chính thức bước vào học tập, giảng dạy trong ngôi trường mới khang trang.

Trước thềm năm học mới, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Sam Mứn đông vui nhộn nhịp, khi từng tốp thợ và các thầy cô giáo chung tay hoàn tất những công việc cuối cùng trong xây dựng cơ bản để đưa công trình vào vận hành, sử dụng. Cận ngày khai giảng, bàn ghế trong từng lớp học đã được sắp xếp ngay ngắn; khu nội trú và các hạng mục phục vụ dạy học, ăn ở, sinh hoạt... cũng đã sẵn sàng để đón học sinh đến trường.

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Thầy cô, học sinh và các bậc phụ huynh ở vùng biên giới Điện Biên đều đang háo hức chờ ngày khai giảng để chính thức bước vào học tập, giảng dạy trong ngôi trường mới

Năm học này, nhà trường tổ chức 31 lớp với hơn 1.000 học sinh và 66 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thầy Nguyễn Trọng Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Để chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, trong tháng 8 nhà trường đã tập trung toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên ổn định cơ sở vật chất, bố trí lại các phòng học, phòng bộ môn để chuẩn bị đón học sinh tới trường.

Ngày 28/8 là ngày đầu tiên học sinh tới trường thì nhà trường đã huy động được 65% số học sinh tới trường. Sau khi huy động học sinh thì nhà trường cũng đã bố trí toàn bộ các hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đến thời điểm này nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để ngày khai giảng diễn ra theo đúng kế hoạch".

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Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Sam Mứn với cơ sở vật chất đồng bộ, khang trang, hiện đại.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Sam Mứn được khởi công từ tháng 10/2025. Sau 10 tháng thi công, đến nay, mọi điều kiện đã sẵn sàng để vận hành. Với những học sinh vùng biên còn nhiều khó khăn, việc được học trong ngôi trường mới với đầy đủ cơ sở vật chất đang tạo thêm sự phấn khởi háo hức rất lớn.

Em Phan Dương Bích Ngọc, học sinh lớp 9A và em Phan Ngọc Bảo Châu, học sinh lớp 9C, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Sam Mứn chia sẻ:

"Em đi từ nhà đến trường khá thuận tiện bởi vì trường mới xây đường mới rất to; từ nhà em đến trường cũng tầm 10 phút. Em thấy cơ sở vật chất, tivi, rồi bàn ghế rất rộng rãi và sạch đẹp, tạo động lực cho em học tập tốt hơn".

"Em cảm thấy trường mới rất đẹp, cơ sở vật chất tốt. Em thấy rất vui vì các thầy cô giáo rất trách nhiệm và em sẽ cố gắng học thật tốt".

Ông Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Sam Mứn cho biết: Để ngôi trường mới sớm đi vào hoạt động ổn định, chính quyền địa phương đã cùng nhà trường rà soát hoàn cảnh từng học sinh, nắm bắt những trường hợp thuộc diện hưởng chính sách nội trú; tuyên truyền, vận động phụ huynh và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết để con em mình yên tâm học tập, rèn luyện trong môi trường mới.

"Nhìn vào ánh mắt của các thầy cô giáo, học sinh và đặc biệt nhân dân trên địa bàn ai cũng phấn khởi bởi chưa bao giờ có một ngôi trường khang trang, hiện đại, được đầu tư một cách bài bản, toàn diện như thế. Đây thể hiện được sự quan tâm rất lớn của Đảng Nhà nước và của cấp ủy chính quyền các cấp đối với địa phương. Khi ngôi trường dần hình thành bà con, các em học sinh rất náo nức, phấn khởi và tin tưởng về một ngôi trường mới sẽ là động lực để các em, các cháu được đào tạo tốt nhất và được chăm sóc hiệu quả nhất được trải nghiệm không gian mà ở các trường trước đây chưa có".

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Năm học mới này, hơn 9.000 học sinh các dân tộc vùng biên giới sẽ vào học ngay trong 9 ngôi trường liên cấp mới khang trang, hiện đại

Tỉnh Điện Biên đã khởi công xây dựng toàn bộ 15 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại 15 xã biên giới. Trong đó, 9 trường khởi công trong năm 2025, với tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng đã được chỉnh trang hoàn thiện, sẵn sàng đón hơn 9.000 học sinh các dân tộc vùng biên giới vào học ngay từ năm học mới 2026-2027. Năm học mới bắt đầu, cũng là lúc những kỳ vọng mới về giáo dục vùng biên được mở ra, nâng bước đưa các em học sinh các dân tộc ở vùng cao, biên giới đến một tương lai tươi sáng hơn.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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