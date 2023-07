Học sinh lớp 10 lựa chọn tổ hợp môn: Đừng né Lý, Hóa

Thí sinh hồi hộp làm thủ tục dự thi đánh giá của Bộ Công an

VOV.VN - Chiều nay (2/7), khoảng 16.000 thí sinh trên cả nước tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023. Đây cũng là năm thứ 2 Bộ Công an tổ chức kỳ thi này làm căn cứ tuyển sinh cho các trường khối ngành an ninh.