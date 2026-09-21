Học sinh Nguyễn Tất Thành viết tiếp câu chuyện tri ân tại Làng Hữu nghị

Những bài học ngoài sách vở

Với học sinh lớp 11A2 và 11D1, Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, chuyến thăm Làng Hữu nghị Việt Nam - nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam - là một hành trình ý nghĩa.

Với các em học sinh lớp 11A2 và 11D1, chuyến đi đến Làng Hữu nghị Việt Nam là một dấu mốc trên hành trình trưởng thành của những người trẻ đang học cách biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và trao gửi hy vọng cho tương lai.

Đến thăm Làng Hữu nghị Việt Nam, các em học sinh được trải nghiệm chân thực, được chạm tay vào lịch sử, hiểu được hậu quả của chiến tranh tàn khốc. Có lẽ chính khoảnh khắc ấy, các em bắt đầu hiểu rằng, biết ơn không chỉ là một khái niệm được nhắc đến trong những bài học về truyền thống dân tộc, mà còn là cách mỗi người lựa chọn sống và đối xử với những người xung quanh.

Những tiết mục văn nghệ, những phần quà được chuẩn bị bởi học sinh 11A2 và 11D1 được trao tận tay những người đang sinh sống và được chăm sóc tại làng.

Trong hành trình ấy, bên cạnh những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang âm hưởng truyền thống, những phần quà được chuẩn bị bởi học sinh 11A2 và 11D1 được trao tận tay những người đang sinh sống và được chăm sóc tại làng. Mỗi món quà có thể không lớn, nhưng phía sau đó là thời gian chuẩn bị, đóng góp, là tâm huyết của những người trẻ mong muốn làm điều có ích.

Đặc biệt, những chiếc khăn len cùng chiếc thiệp giàu tình cảm được các học sinh chuẩn bị để gửi tặng các cựu chiến binh tại làng không đơn thuần là một món quà mà hiện hữu như sợi dây kết nối giữa nhiều thế hệ, giữ quá khứ với hiện tại. Bên cạnh đó là những chiếc tủ lạnh hiện đại được đóng gói tỉ mỉ. Khi trao đi món quà ấy, các em không chỉ trao một món quà, mà còn trao đi lời cảm ơn của thế hệ hôm nay dành cho những người đã góp phần làm nên cuộc sống bình yên hôm nay.

Một chuyến đi, nhiều bài học ở lại

Làng Hữu nghị Việt Nam là nơi chăm sóc, phục hồi chức năng, giáo dục và hỗ trợ hòa nhập cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Trong giai đoạn 2025 - 2026, làng đã duy trì chăm sóc thường xuyên hơn 110 - 120 trẻ em và tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, dạy nghề (may thêu, vi tính văn phòng), phục hồi chức năng.

Sau chuyến đi, điều ở lại trong mỗi học sinh là những cảm xúc rất khó gọi tên: Là sự xúc động khi được nghe những câu chuyện về một thế hệ đã đi qua chiến tranh. Là sự trân trọng đối với những người đang ngày ngày chăm sóc các cựu chiến binh và trẻ em tại làng. Là sự đồng cảm khi nhận ra rằng, mỗi người đều có một câu chuyện phía sau vẻ ngoài của mình. Và hơn hết, đó là cảm giác mình đã trưởng thành thêm một chút. Biết rằng cuộc sống còn có những con người cần được quan tâm, có những câu chuyện cần được lắng nghe, và có những giá trị cần được tiếp nối.

Một chuyến đi của 11A2 và 11D1 chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng những điều các em mang về có thể ở lại lâu hơn thế. Ở lại trong cách các em nhìn về lịch sử. Ở lại trong sự trân trọng đối với hòa bình. Ở lại trong cách các em đối xử với những người xung quanh.

Với các em học sinh lớp 11A2 và 11D1, chuyến đi đến Làng Hữu nghị Việt Nam vì thế không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà đó là một dấu mốc trên hành trình trưởng thành của những người trẻ đang học cách biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và trao gửi hy vọng cho tương lai.