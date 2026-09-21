English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Học sinh Nguyễn Tất Thành viết tiếp câu chuyện tri ân tại Làng Hữu nghị

Thứ Hai, 21:56, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuyến thăm Làng Hữu nghị Việt Nam là một hành trình ý nghĩa - nơi những người trẻ được chạm vào lịch sử bằng sự hiện diện, bằng những cuộc gặp gỡ và bằng chính những điều nhỏ bé mình có thể trao đi.

Những bài học ngoài sách vở

Với học sinh lớp 11A2 và 11D1, Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, chuyến thăm Làng Hữu nghị Việt Nam - nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam - là một hành trình ý nghĩa.

hoc sinh nguyen tat thanh viet tiep cau chuyen tri an tai lang huu nghi hinh anh 1
Với các em học sinh lớp 11A2 và 11D1, chuyến đi đến Làng Hữu nghị Việt Nam là một dấu mốc trên hành trình trưởng thành của những người trẻ đang học cách biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và trao gửi hy vọng cho tương lai.

Đến thăm Làng Hữu nghị Việt Nam, các em học sinh được trải nghiệm chân thực, được chạm tay vào lịch sử, hiểu được hậu quả của chiến tranh tàn khốc. Có lẽ chính khoảnh khắc ấy, các em bắt đầu hiểu rằng, biết ơn không chỉ là một khái niệm được nhắc đến trong những bài học về truyền thống dân tộc, mà còn là cách mỗi người lựa chọn sống và đối xử với những người xung quanh.

hoc sinh nguyen tat thanh viet tiep cau chuyen tri an tai lang huu nghi hinh anh 2
Những tiết mục văn nghệ, những phần quà được chuẩn bị bởi học sinh 11A2 và 11D1 được trao tận tay những người đang sinh sống và được chăm sóc tại làng.

Trong hành trình ấy, bên cạnh những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang âm hưởng truyền thống, những phần quà được chuẩn bị bởi học sinh 11A2 và 11D1 được trao tận tay những người đang sinh sống và được chăm sóc tại làng. Mỗi món quà có thể không lớn, nhưng phía sau đó là thời gian chuẩn bị, đóng góp, là tâm huyết của những người trẻ mong muốn làm điều có ích.

hoc sinh nguyen tat thanh viet tiep cau chuyen tri an tai lang huu nghi hinh anh 3

Đặc biệt, những chiếc khăn len cùng chiếc thiệp giàu tình cảm được các học sinh chuẩn bị để gửi tặng các cựu chiến binh tại làng không đơn thuần là một món quà mà hiện hữu như sợi dây kết nối giữa nhiều thế hệ, giữ quá khứ với hiện tại. Bên cạnh đó là những chiếc tủ lạnh hiện đại được đóng gói tỉ mỉ. Khi trao đi món quà ấy, các em không chỉ trao một món quà, mà còn trao đi lời cảm ơn của thế hệ hôm nay dành cho những người đã góp phần làm nên cuộc sống bình yên hôm nay.

hoc sinh nguyen tat thanh viet tiep cau chuyen tri an tai lang huu nghi hinh anh 4

Một chuyến đi, nhiều bài học ở lại

Làng Hữu nghị Việt Nam là nơi chăm sóc, phục hồi chức năng, giáo dục và hỗ trợ hòa nhập cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Trong giai đoạn 2025 - 2026, làng đã duy trì chăm sóc thường xuyên hơn 110 - 120 trẻ em và tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, dạy nghề (may thêu, vi tính văn phòng), phục hồi chức năng.

hoc sinh nguyen tat thanh viet tiep cau chuyen tri an tai lang huu nghi hinh anh 5

Sau chuyến đi, điều ở lại trong mỗi học sinh là những cảm xúc rất khó gọi tên: Là sự xúc động khi được nghe những câu chuyện về một thế hệ đã đi qua chiến tranh. Là sự trân trọng đối với những người đang ngày ngày chăm sóc các cựu chiến binh và trẻ em tại làng. Là sự đồng cảm khi nhận ra rằng, mỗi người đều có một câu chuyện phía sau vẻ ngoài của mình. Và hơn hết, đó là cảm giác mình đã trưởng thành thêm một chút. Biết rằng cuộc sống còn có những con người cần được quan tâm, có những câu chuyện cần được lắng nghe, và có những giá trị cần được tiếp nối.

hoc sinh nguyen tat thanh viet tiep cau chuyen tri an tai lang huu nghi hinh anh 6
hoc sinh nguyen tat thanh viet tiep cau chuyen tri an tai lang huu nghi hinh anh 7

Một chuyến đi của 11A2 và 11D1 chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng những điều các em mang về có thể ở lại lâu hơn thế. Ở lại trong cách các em nhìn về lịch sử. Ở lại trong sự trân trọng đối với hòa bình. Ở lại trong cách các em đối xử với những người xung quanh.

Với các em học sinh lớp 11A2 và 11D1, chuyến đi đến Làng Hữu nghị Việt Nam vì thế không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà đó là một dấu mốc trên hành trình trưởng thành của những người trẻ đang học cách biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và trao gửi hy vọng cho tương lai.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đại sứ Mỹ thăm và tặng thiết bị y tế cho Làng Hữu nghị Việt Nam
Đại sứ Mỹ thăm và tặng thiết bị y tế cho Làng Hữu nghị Việt Nam

VOV.VN - Ngày 13/1, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã tới thăm và bàn giao thiết bị y tế cho Làng Hữu nghị Việt Nam tại Hoài Đức, Hà Nội.

Đại sứ Mỹ thăm và tặng thiết bị y tế cho Làng Hữu nghị Việt Nam

Đại sứ Mỹ thăm và tặng thiết bị y tế cho Làng Hữu nghị Việt Nam

VOV.VN - Ngày 13/1, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã tới thăm và bàn giao thiết bị y tế cho Làng Hữu nghị Việt Nam tại Hoài Đức, Hà Nội.

Hội nghị Ủy ban Quốc tế Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ 14
Hội nghị Ủy ban Quốc tế Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ 14

(VOV) -Làng luôn hoàn thành tốt việc chăm sóc, chữa trị bệnh tật cho các cựu chiến binh và các cháu bị nhiễm chất độc da cam.

Hội nghị Ủy ban Quốc tế Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ 14

Hội nghị Ủy ban Quốc tế Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ 14

(VOV) -Làng luôn hoàn thành tốt việc chăm sóc, chữa trị bệnh tật cho các cựu chiến binh và các cháu bị nhiễm chất độc da cam.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục