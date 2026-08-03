Đẩy mạnh sáng tác văn học, nghệ thuật hướng tới 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Công văn số 2245-CV/BTGDVTW ngày 27/7/2026 về việc đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Công văn được gửi tới Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam; các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Hoạt động được triển khai nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ảnh minh họa phim Mưa đỏ

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng trong đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Các hoạt động tập trung tôn vinh sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh của văn học, nghệ thuật trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và lan tỏa văn hóa tri ân trong xã hội.

Thông qua các hoạt động sáng tác và quảng bá, văn học, nghệ thuật tiếp tục góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và niềm tự hào dân tộc; phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam thành nguồn lực nội sinh và động lực cho quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm về thương binh, liệt sĩ, lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng.

Các tác phẩm cần phản ánh chân thực, sâu sắc sự hy sinh, cống hiến của anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người có công với cách mạng; khắc họa những chiến công, địa danh lịch sử, sự kiện tiêu biểu gắn với chủ nghĩa anh hùng cách mạng và ý chí quật cường của dân tộc.

Nội dung sáng tác đồng thời hướng tới ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người Việt Nam và những thành tựu của công cuộc đổi mới.

Công văn khuyến khích sáng tác về các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng”, “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, trong đó chú trọng những góc nhìn mới, câu chuyện chân thực, giàu tính nhân văn.

Các tác giả được khuyến khích tìm tòi hình thức thể hiện đa dạng, mới mẻ, hấp dẫn, có sức lay động và lan tỏa, nhất là đối với thế hệ trẻ; khắc phục biểu hiện chạy theo số lượng, hình thức hoặc minh họa giản đơn.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị phát huy đặc trưng, thế mạnh của từng loại hình nghệ thuật; tổ chức các cuộc thi, trại sáng tác, chuyến đi thực tế, hội thảo, tọa đàm, giao lưu, triển lãm, liên hoan, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu sách, tuần phim và các hoạt động nghề nghiệp phù hợp.

Việc phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, các hội chuyên ngành Trung ương và các hội văn học, nghệ thuật địa phương cần được tăng cường nhằm tạo thành chuỗi hoạt động thống nhất, thiết thực và hiệu quả.

Cùng với sáng tác mới, các đơn vị được đề nghị lựa chọn những tác phẩm có giá trị cao của nền văn học, nghệ thuật cách mạng để dàn dựng, công diễn, triển lãm, xuất bản, phát sóng và quảng bá trên các nền tảng số.

Thành tựu khoa học, công nghệ và công nghệ số cần được ứng dụng trong hoạt động sáng tác, lưu trữ, phổ biến, quảng bá tác phẩm. Những tác phẩm có giá trị được ưu tiên đưa đến với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và Nhân dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Các đơn vị cũng được yêu cầu lựa chọn những công trình, tác phẩm tiêu biểu để tập trung hỗ trợ, đầu tư, hoàn thiện và giới thiệu rộng rãi đến công chúng.

Mục tiêu là hình thành một số chương trình nghệ thuật, triển lãm và tác phẩm văn học, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, múa cùng các loại hình khác có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, trở thành dấu ấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm.

Các cơ quan báo chí, xuất bản được đề nghị xây dựng chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục và chương trình giới thiệu tác giả, tác phẩm tiêu biểu. Các báo, tạp chí văn nghệ tổ chức số chuyên đề vào tháng 7/2027, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần quan tâm tổ chức hoạt động tri ân, tôn vinh những thế hệ văn nghệ sĩ đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc; chăm lo, động viên văn nghệ sĩ, hội viên là thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Kết quả triển khai được báo cáo về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, qua Vụ Văn hóa - Văn nghệ, để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.