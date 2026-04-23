Học sinh Việt Nam đoạt 2 huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

Thứ Năm, 10:36, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm 2026 (Liên bang Nga), đoàn Việt Nam gồm 4 học sinh dự thi và đều đoạt huy chương, trong đó có 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc.

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa thông tin chính thức về kết quả của đoàn Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev năm 2026. Theo đó, Đoàn Việt Nam với 4 học sinh dự thi và tất cả học sinh đã đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

hoc sinh viet nam doat 2 huy chuong vang olympic hoa hoc quoc te hinh anh 1
Đoàn Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev (IMChO) lần thứ 60 năm 2026. Ảnh: Moet

Thành tích 2 huy chương Vàng thuộc về: Ngô Hoàng Minh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Amsterdam, xếp thứ 2; Nguyễn Thái Minh, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), xếp thứ 11.

Thành tích 2 huy chương Bạc thuộc về: Nguyễn Hữu Tuệ, học sinh lớp 12, Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), xếp thứ 24; Nguyễn Công Thành, học sinh lớp 12, Trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, Hà Nội, xếp thứ 29.

Trước đó, nhận lời mời của Ban Tổ chức, Đoàn học sinh Việt Nam đã tham dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev (IMChO) lần thứ 60, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23/4 tại Moscow, Liên bang Nga.

Kỳ thi được tổ chức dưới sự bảo trợ của “Thập kỷ Khoa học và Công nghệ tại Nga” do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin công bố; đồng thời do Khoa Hóa học, Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov và Quỹ Melnichenko phối hợp tổ chức.

IMChO, cùng với Olympic Hoá học quốc tế (IChO) là những kỳ thi học thuật danh giá và có độ khó cao nhất thế giới trong lĩnh vực hóa học dành cho học sinh phổ thông. IMChO kế thừa truyền thống từ Olympic Hóa học toàn Liên bang Xô viết, duy trì từ năm 1967. Năm 2026, kỳ thi kỷ niệm lần thứ 60, được tổ chức tại Moscow với sự tham gia của thí sinh đến từ 37 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đội tuyển Việt Nam tham dự IMChO được tuyển chọn từ Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm mở rộng cơ hội cho các học sinh xuất sắc tham gia giao lưu học thuật quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn bên cạnh đội tuyển chính thức dự thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO).

Năm nay, đội tuyển tham dự IMChO tiếp tục được Bộ GD-ĐT giao Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) chủ trì công tác tập huấn và tổ chức đoàn. Đội tuyển đồng thời nhận được sự tài trợ tài chính từ Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đây là năm thứ hai Việt Nam chính thức tham dự IMChO, thành tích đạt được tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và sự hội nhập nhanh chóng của học sinh Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

Bá Duy/VOV2
Tag: Olympic Hóa học Olympic Hóa học quốc tế huy chương vàng
Tin liên quan

Giáo dục Việt Nam khẳng định vị thế qua hơn 360 huy chương các kỳ thi Olympic
Hải Phòng "thưởng nóng" học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế
Việt Nam tiếp tục lọt top 10 quốc gia có kết quả cao nhất các kỳ thi Olympic
61 thí sinh Việt Nam tranh tài tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế PhIMO
