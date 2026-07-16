Học trường đại học nào ở Hà Nội sẽ được hỗ trợ 3,7-5,5 triệu đồng/tháng?

Nhiều trường đại học đã công bố danh sách các ngành, chương trình đào tạo thuộc diện được xét cấp học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ.

Theo đó, sinh viên đại học tại 15 nhóm ngành có thể nhận hỗ trợ 3,7-5,5 triệu đồng/tháng, bậc thạc sĩ, tiến sĩ có thể nhận 5,5-8,4 triệu đồng/tháng.

Danh sách các trường đại học ở Hà Nội đã công bố ngành, chương trình đào tạo được hưởng chính sách hỗ trợ như sau:

Để được hưởng chính sách, thí sinh phải trúng tuyển vào các ngành thuộc danh mục quy định. Ngoài ra, người học phải là học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng hoặc là thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp trong tổ hợp xét tuyển gồm môn Toán và hai trong số bốn môn Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh từ 22,5 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi). Nhóm này đồng thời phải thuộc top 30% điểm cao nhất ở cùng nhóm ngành trên toàn quốc.

Học bổng sẽ được duy trì hằng năm, căn cứ vào kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ và kết quả nghiên cứu của người học.

Theo tính toán của Bộ GD-ĐT, ngay trong năm tuyển sinh 2026 sẽ có khoảng 30.000-32.000 người học ở cả ba trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ được hưởng chính sách này, với tổng kinh phí khoảng 1.300 tỷ đồng.

Không chỉ người học của khóa tuyển sinh năm 2026, khoảng 22.250 sinh viên đã trúng tuyển trong năm học 2025-2026 vào các ngành thuộc Nghị định 179 cũng sẽ được hưởng chính sách này từ tháng 9. Dự kiến tổng giá trị học bổng khoảng 350 tỷ đồng (học bổng 4 tháng năm 2025).