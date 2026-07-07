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Hơn 1.000 sinh viên tham gia cuộc thi thiết kế điện tử toàn quốc 2026

Thứ Ba, 11:58, 07/07/2026
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VOV.VN - Việc thu hút hơn 1.000 sinh viên ngay từ mùa giải thứ hai, tiếp tục khẳng định uy tín và sức hấp dẫn của Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam - VEDC 2026 đối với cộng đồng sinh viên kỹ thuật trên toàn quốc.

Sau 1 tháng phát động (từ ngày 1 - 30/6/2026), Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam (VEDC 2026) đã thu hút 61 trường Đại học, Học viện, Cao đẳng và Viện nghiên cứu trên khắp ba miền gửi hồ sơ dự thi với 270 đội thi đăng ký, quy tụ 1.017 sinh viên ngành điện tử, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và hệ thống nhúng cùng theo đuổi những dự án mang tính ứng dụng thực tiễn.

VEDC 2026 có chủ đề "AI nhúng cho hệ thống IoT thông minh", nhằm thúc đẩy sinh viên nghiên cứu và hiện thực hóa các sản phẩm điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo tích hợp, phục vụ trực tiếp các bài toán công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông và đô thị thông minh… Cuộc thi do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức, được bảo trợ chuyên môn bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

hon 1.000 sinh vien tham gia cuoc thi thiet ke dien tu toan quoc 2026 hinh anh 1
VEDC 2026 thúc đẩy sinh viên nghiên cứu và hiện thực hóa các sản phẩm điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo tích hợp, phục vụ trực tiếp các bài toán công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông và đô thị thông minh…

Theo Ban Tổ chức VEDC 2026, điểm khác biệt lớn nhất của mùa giải năm nay so với mùa đầu tiên, đó là toàn bộ 270 đội thi đều bắt buộc phát triển sản phẩm theo chủ đề “AI nhúng cho hệ thống IoT thông minh”. Ban Tổ chức khuyến khích sinh viên khai thác các công nghệ đang định hình ngành bán dẫn và điện tử thế giới như Edge AI, TinyML, AI Vision, thiết kế FPGA và vi mạch, triển khai trên những nền tảng phần cứng phổ biến gồm ESP32, STM32, Raspberry Pi và Jetson Nano. Các đội thi được yêu cầu hoàn thiện sản phẩm từ khâu ý tưởng, thiết kế phần cứng, lập trình phần mềm, tích hợp AI cho đến thử nghiệm và triển khai thực tế.

Sau khi kết thúc vòng nhận hồ sơ, ban giám khảo sẽ chấm điểm theo ba khu vực Bắc, Trung, Nam để chọn ra 30 đội xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết, dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 24/10/2026. Từ 30 đội, ban tổ chức tiếp tục sàng lọc còn 10 đội tiêu biểu để tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức ngày 25/11/2026 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng.

Ban tổ chức cho biết, việc thu hút hơn 1.000 sinh viên ngay từ mùa giải thứ hai tiếp tục khẳng định uy tín và sức hấp dẫn của VEDC 2026 đối với cộng đồng sinh viên kỹ thuật trên toàn quốc. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, VEDC được kỳ vọng trở thành cuộc thi thiết kế điện tử thường niên có quy mô quốc gia, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực điện tử, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, hệ thống nhúng và bán dẫn.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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