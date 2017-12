Hội An tưng bừng Dạ hội chào năm mới 2018

Trong không khí rộn ràng của đêm giao thừa, thành phố Hội An chào đón vị khách quốc tế thứ 2,8 triệu đến tham quan tỉnh Quảng Nam, đó là ông Tokyesoki, người Nhật Bản. Ông Tokyesoki, người Nhật Bản trở thành vị khách quốc tế thứ 2,8 triệu đến Quảng Nam trong năm 2017.

Trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Phúc Chu, khu vực Vườn tượng An Hội, du khách và người dân địa phương cùng hòa mình vào chương trình đặc biệt “Đêm dạ hội chào năm mới 2018” do các ban nhạc ở Hội An, nhóm nhảy hip-hop, cùng nghệ sĩ, diễn viên, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Hội An biểu diễn.

Phố Nguyễn Phúc Chu tràn ngập du khách thập phương.

Đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, sau giây phút mọi người nắm chặt tay nhau để nguyện cầu cho thế giới một năm mới an lành, tất cả cùng hòa mình trong ánh sáng rực rỡ của màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật, cùng khiêu vũ trong tiếng nhạc sôi động của niềm vui và tình hữu nghị. Tất cả các quán xá trên đường đều được trang trí với những màu sắc rực rỡ để chào đón du khách đến với phố cổ Hội An.

Tiết mục sôi động của các bạn trẻ Hội An.

Ông Hồ Tấn Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết: "Năm 2017 là 1 năm đầy ắp sự kiện và đã tạo hiệu ứng rất tích cực, giúp Quảng Nam thu hút lượng khách hơn 5,3 triệu lượt khách, trong đó có 2,8 triệu lượt khách quốc tế. Hơn 600 ngàn lượt khách đến phía Nam. Thị trường khách du lịch Quảng Nam có điều may mắn nữa là khách du lịch Tây Âu, Úc ổn định, khách du lịch Nhật Bản và Hàn Quốc tăng lên. Điều này chứng tỏ thị trường khách du lịch đang ở giai đoạn rất thịnh"./.