Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Thứ Ba, 06:20, 21/04/2026

Hối hả trên công trường cầu Long Thành 2, giải cứu cao tốc TP.HCM - Long Thành

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Hàng trăm kỹ sư, công nhân đang tăng tốc thi công cầu Long Thành 2 bắc qua sông Đồng Nai, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện mố, trụ cầu trước mùa mưa, hướng tới mục tiêu hợp long cuối năm 2026. Công trình được kỳ vọng góp phần tháo gỡ điểm nghẽn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Những ngày giữa tháng 4, dưới thời tiết nắng nóng của vùng Đông Nam Bộ, không khí thi công trên công trường cầu Long Thành 2 thuộc dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp.
Mỗi ngày, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang tăng tốc thi công cầu Long Thành 2 bắc qua sông Đồng Nai, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện mố, trụ cầu trước mùa mưa, hướng tới mục tiêu hợp long cuối năm 2026.
Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành được triển khai theo công trình xây dựng khẩn cấp, khởi công ngày 19/8, có tổng mức đầu tư 14.945 tỷ đồng do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.
Sau khi hoàn thành, cây cầu mới sẽ chia sẻ lưu lượng phương tiện với cầu cũ, góp phần giảm ùn tắc kéo dài nhiều năm qua trên tuyến cao tốc huyết mạch phía Nam.
Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc điều hành đơn vị thi công dự án cho biết, tiến độ toàn dự án hiện đã đạt hơn 37% khối lượng.
“Sau hơn 7 tháng kể từ ngày khởi công, các trụ cầu đã dần hình thành giữa sông Đồng Nai. Hiện đơn vị đang huy động hơn 350 nhân sự cùng hơn 100 đầu xe máy, thiết bị, chia làm 12 mũi thi công, tổ chức hai ca làm việc liên tục trên bờ và dưới sông”, ông Lâm thông tin.
Theo ông Lâm, công trường đang bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thiện các mố, trụ cầu trước mùa mưa. Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số khó khăn về mặt bằng, đặc biệt tại vị trí trụ T12, T13 thuộc đường dẫn cầu Long Thành phía bờ TP.HCM nên chưa thể triển khai đồng loạt.
Bên cạnh đó, biến động giá xăng dầu, vật liệu xây dựng như sắt thép, cát, đá tăng mạnh, nguồn cung hạn chế cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công.
“Vượt qua khó khăn, nhà thầu đang tranh thủ thời tiết khô ráo, chủ động huy động nhân sự, thiết bị để hoàn thành các cọc khoan nhồi, trụ cầu và xử lý nền đất yếu phần đường dẫn trước mùa mưa”, ông Lâm cho biết thêm.
Ở phía bờ Đồng Nai, không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương. Các đơn vị đang triển khai lao lắp dầm cầu đường dẫn cùng nhiều hạng mục mố, trụ cầu dưới sông.
Kỹ sư Nguyễn Quang Huy, Chỉ huy trưởng thi công thuộc Công ty CP Xây lắp 368 cho biết, đơn vị phụ trách phạm vi từ mố M1, M2 đến trụ P27.
“Thời tiết thuận lợi nên nhà thầu đang tập trung lao lắp dầm cầu và thi công đường dẫn lên cầu. Hiện chúng tôi đã hoàn thành hơn 60% khối lượng công trình, dự kiến đến ngày 30/8 sẽ hoàn thành toàn bộ phạm vi được giao”, ông Huy nói.
Ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (thuộc VEC) cho biết, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều gói thầu thuộc dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành. Trong đó, cầu Long Thành 2 hiện là “điểm sáng” về tiến độ của toàn dự án.
“Theo kế hoạch, cầu Long Thành 2 sẽ hợp long vào cuối năm 2026, các hạng mục phụ trợ sẽ hoàn thành vào đầu năm 2027”, ông Hải cho biết.
Cầu Long Thành 2 được xây dựng song song với cầu Long Thành hiện hữu, bắc qua sông Đồng Nai và là hạng mục quan trọng nhất của dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành.
Trong bối cảnh liên kết vùng đang được đẩy mạnh, cây cầu này được xem là một trong những “mảnh ghép” quan trọng để hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, mở ra trục tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam.
Đáng chú ý, tuyến kết nối này còn hình thành hành lang giao thông liên hoàn giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành là yếu tố được xem là đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu đi lại, vận chuyển giữa hai đầu mối hàng không lớn nhất phía Nam ngày càng tăng.
Khi đưa vào khai thác, cầu Long Thành 2 được kỳ vọng sẽ tăng năng lực thông hành cho tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tạo kết nối thuận lợi với sân bay Long Thành trong tương lai và giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, dự án không chỉ giúp giảm áp lực giao thông hiện hữu mà còn đóng vai trò là “đòn bẩy” thu hút đầu tư, thúc đẩy giao thương và hình thành không gian phát triển liền mạch, bền vững giữa hai trung tâm kinh tế lớn của vùng.

 

Phi Long/VOV.VN
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

