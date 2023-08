Hội nghị người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia

Bộ Công an Việt Nam tăng cường hợp tác với Bộ Công an Lào

VOV.VN - Chiều 10/8, tại Thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra cuộc họp cấp Thứ trưởng giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào do Trung tướng Khamkinh Phuilamanivong, Thứ trưởng Bộ Công an Lào làm trưởng đoàn.