Hôm nay, Hà Nội thử nghiệm đăng ký dự thi lớp 10 trực tuyến

Thứ Bảy, 15:04, 04/04/2026
VOV.VN - Từ hôm nay (4/4), Sở GD-ĐT Hà Nội thực hiện thử nghiệm hệ thống đăng ký trực tuyến dự thi lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Quá trình thử nghiệm giúp cho các học sinh, cha mẹ học sinh làm quen với các thao tác trên hệ thống đăng ký và kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân của học sinh trước khi chính thức đăng ký dự thi và tuyển sinh vào lớp 10 từ ngày 10/4 tới.

hom nay, ha noi thu nghiem dang ky du thi lop 10 truc tuyen hinh anh 1
Cổng đăng ký thử nghiệm tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn

Việc vận hành thử nghiệm hệ thống đăng ký trực tuyến dự thi lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được thực hiện trong ba ngày (từ ngày hôm nay (4/4) đến ngày 6/4), nhằm giúp học sinh làm quen với quy trình và thao tác đăng ký. Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có hướng dẫn về quy trình các bước cụ thể để học sinh, phụ huynh nắm rõ các bước đăng ký và tham gia thử nghiệm. Hệ thống đăng ký trực tuyến được mở thử nghiệm để học sinh làm quen với các thao tác trên hệ thống, đồng thời kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân trước khi bước vào giai đoạn đăng ký chính thức.

Học sinh truy cập cổng đăng ký thử nghiệm tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn để thực hiện các thao tác như nhập thông tin cá nhân, lựa chọn nguyện vọng và kiểm tra dữ liệu. Sở khuyến khích phụ huynh, học sinh sử dụng ứng dụng iHanoi để đăng ký dự thi nhằm tăng cường bảo mật thông tin. Sau giai đoạn thử nghiệm, toàn bộ dữ liệu sẽ được xóa trước khi bước vào đăng ký chính thức từ ngày 10/4 đến ngày 17/4.

Về một số điểm mới đáng chú ý trong đăng ký thi và tuyển sinh lớp 10 năm nay của thành phố Hà Nội, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: "Học sinh năm học này sẽ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ trên địa bàn toàn thành phố. Điều này cũng tạo thuận lợi cho học sinh trong quá trình đăng ký nguyện vọng, khác với trước đây. Trước kia, khi đăng ký tối đa 3 nguyện vọng thì 2 nguyện vọng 1 và 2 phải nằm trong cùng 1 khu vực tuyển sinh, nguyện vọng thứ 3 mới là bất kỳ. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, các em sẽ được xét tuyển nguyện vọng 2, với điều kiện là điểm xét tuyển của học sinh sẽ phải lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn của trường nguyện vọng 2 ít nhất là nửa điểm, mức điểm này được giảm một nửa so với năm học trước".

Kỳ thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5 tới. Kỳ thi gồm ba môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Minh Hường/VOV1
Tin liên quan

Thi vào 10: Hà Nội dự kiến bỏ khu vực tuyển sinh, học sinh đăng ký 3 nguyện vọng

VOV.VN - Năm 2026 Hà Nội dự kiến bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi đăng ký vào các trường THPT công lập như mọi năm. Học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh vào trường THPT công lập theo chủ trương tuyển sinh phi địa giới hành chính, tăng cơ hội học tập cho học sinh.

VOV.VN - Năm 2026 Hà Nội dự kiến bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi đăng ký vào các trường THPT công lập như mọi năm. Học sinh chỉ cần cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đăng ký tuyển sinh vào trường THPT công lập theo chủ trương tuyển sinh phi địa giới hành chính, tăng cơ hội học tập cho học sinh.

Thi vào lớp 10 đang trở thành một "kỳ thi quốc gia thu nhỏ" gây áp lực nặng nề

VOV.VN - Theo đại biểu Quốc hội, thi vào lớp 10 đang trở thành một "kỳ thi quốc gia thu nhỏ", với áp lực nặng nề. Việc tỷ lệ học sinh vào THPT còn thấp tại một số địa phương cho thấy, chúng ta chưa bảo đảm đúng quyền tiếp cận giáo dục phổ thông 12 năm.

