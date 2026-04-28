中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Thứ Ba, 10:10, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tính đến sáng 28/4, đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Đáng chú ý, tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt tới 98,71%, cho thấy chuyển đổi số trong tổ chức kỳ thi ngày càng rõ nét. Thí sinh vẫn có thể điều chỉnh thông tin đến 17h ngày 5/5.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến 8h ngày 28/4 đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho hay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tính đến thời điểm này là 1.017.482.

Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 năm nay là 969.141, chiếm 95,25%; số thí sinh tự do là 48.341, chiếm 4,75%.

Đáng chú ý, có 6.331 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ (chiếm 0,62%). Số thí sinh đăng ký trực tuyến đạt 1.004.398 (chiếm 98,71%), trong khi đăng ký trực tiếp là 13.084 (chiếm 1,29%).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra ngày 10-12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Đại diện Cục Quản lý chất lượng cho biết, thí sinh có quyền điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi đến 17h ngày 5/5. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra ngày 10-12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh dự thi phải làm 4 bài thi, gồm 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng 2 môn tự chọn trong số các môn đã học ở trường như: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12, đồng thời có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10 và 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD&ĐT với các cấp độ tư duy: biết, hiểu, vận dụng.

Đề thi năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, phẩm chất người học, giữ tỷ lệ câu hỏi phân hóa tương tự năm 2025, trong đó có các câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn.

Các môn thi trắc nghiệm được thiết kế theo các dạng như trong đề tham khảo đã công bố trước đó, gồm: câu hỏi nhiều phương án lựa chọn, câu đúng/sai và câu trả lời ngắn; điểm số không chia đều cho từng câu mà có mức điểm khác nhau.

Riêng môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; đề thi tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Từ năm 2027 thi tốt nghiệp trên máy: Lộ trình đã có, nhưng hạ tầng có theo kịp?

VOV.VN - Đưa kỳ thi tốt nghiệp THPT lên máy tính được xem là bước đi tất yếu trong lộ trình chuyển đổi số. Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ thử nghiệm vào năm 2026, trước khi triển khai từ 2027. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đảm bảo công bằng vẫn là thách thức lớn

Thu Hằng/VOV.VN
Tag: thi tốt nghiệp thpt dự thi tốt nghiệp đăng ký dự thi đăng ký trực tuyến thí sinh đăng ký
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hơn 500.000 thí sinh chưa đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026
Hơn 500.000 thí sinh chưa đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN - Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), đến 22h ngày 24/4, hệ thống đã ghi nhận 482.193 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tương đương gần một nửa tổng số thí sinh dự kiến. So với quy mô hơn 1 triệu thí sinh dự kiến tham gia kỳ thi năm nay, hiện vẫn còn hơn 500.000 em chưa hoàn tất đăng ký.

Những điểm thí sinh cần nắm chắc khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026 trực tuyến để xét công nhận tốt nghiệp trên hệ thống từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục