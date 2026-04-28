Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến 8h ngày 28/4 đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho hay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tính đến thời điểm này là 1.017.482.

Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 năm nay là 969.141, chiếm 95,25%; số thí sinh tự do là 48.341, chiếm 4,75%.

Đáng chú ý, có 6.331 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ (chiếm 0,62%). Số thí sinh đăng ký trực tuyến đạt 1.004.398 (chiếm 98,71%), trong khi đăng ký trực tiếp là 13.084 (chiếm 1,29%).

Đại diện Cục Quản lý chất lượng cho biết, thí sinh có quyền điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi đến 17h ngày 5/5. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra ngày 10-12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh dự thi phải làm 4 bài thi, gồm 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng 2 môn tự chọn trong số các môn đã học ở trường như: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12, đồng thời có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10 và 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD&ĐT với các cấp độ tư duy: biết, hiểu, vận dụng.

Đề thi năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, phẩm chất người học, giữ tỷ lệ câu hỏi phân hóa tương tự năm 2025, trong đó có các câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn.

Các môn thi trắc nghiệm được thiết kế theo các dạng như trong đề tham khảo đã công bố trước đó, gồm: câu hỏi nhiều phương án lựa chọn, câu đúng/sai và câu trả lời ngắn; điểm số không chia đều cho từng câu mà có mức điểm khác nhau.

Riêng môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; đề thi tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.