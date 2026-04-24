Những điểm thí sinh cần nắm chắc khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ Sáu, 12:19, 24/04/2026
VOV.VN - Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026 trực tuyến để xét công nhận tốt nghiệp trên hệ thống từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đăng ký dự thi môn Ngữ văn, môn Toán và 1 bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp, Ngoại ngữ.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026 trực tuyến để xét công nhận tốt nghiệp trên hệ thống từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5.

Thí sinh chọn 2 môn thi của bài thi tự chọn trong số các môn đã được học ở lớp 12. Thí sinh được đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh chỉ đăng ký môn thi theo nguyện vọng. Riêng đối với bài thi tự chọn, thí sinh chỉ được chọn tối đa 2 môn thi.

Bộ GD&ĐT lưu ý, hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh gồm: Phiếu đăng ký dự thi; các loại chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có); ảnh cỡ 4x6 chụp theo kiểu căn cước/căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng; giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận hoặc do Sở GD&ĐT nơi thí sinh đã dự thi xác nhận trong trường hợp thí sinh dự thi tại tỉnh khác. Đối với thí sinh đã hoàn thành Chương trình GDPT/GDTX nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, hồ sơ đăng ký dự thi còn cần bản sao học bạ THPT.

Với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh, hồ sơ đăng ký dự thi còn cần bản sao bằng tốt nghiệp THPT. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh cần nộp bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp, bản sao sổ học tập hoặc bảng điểm học các môn văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển, đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ căn cước/căn cước công dân/định danh cá nhân/số hộ chiếu.

Điểm ưu tiên, khuyến khích tốt nghiệp THPT 2026: Quy định mới thí sinh cần biết

VOV.VN - Từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Bộ GD&ĐT áp dụng quy định mới về cộng điểm ưu tiên và khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp. Thí sinh có thể được cộng tối đa 0,5 điểm ưu tiên và 2 điểm khuyến khích tùy đối tượng và thành tích, nhưng không được cộng dồn nhiều mức, ảnh hưởng đến kết quả xét tốt nghiệp.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: tốt nghiệp THPT 2026 đăng ký dự thi trực tuyến Bộ Giáo dục và Đào tạo môn Ngữ văn Toán bài thi tự chọn chọn 2 môn lớp 12 hồ sơ dự thi căn cước công dân xét tuyển đại học cao đẳng thời hạn đăng
17.000 thí sinh Hà Nội bỏ thi lớp 10: Những khoảng trống của hệ thống giáo dục?
17.000 thí sinh Hà Nội bỏ thi lớp 10: Những khoảng trống của hệ thống giáo dục?

17.000 thí sinh Hà Nội bỏ thi lớp 10: Những khoảng trống của hệ thống giáo dục?

VOV.VN - Con số 17.000 thí sinh bỏ thi lớp 10 công lập không chỉ cho thấy xu hướng phân luồng, mà còn lộ rõ những khoảng trống của hệ thống giáo dục. Khi phụ huynh vẫn lo về chất lượng, cơ hội học tiếp và việc làm, các lựa chọn ngoài công lập hay học nghề chưa đủ thuyết phục, còn áp lực vẫn dồn về một phía.

Hơn 17.000 học sinh Hà Nội rẽ hướng trước kỳ thi lớp 10 công lập 2026
Hơn 17.000 học sinh Hà Nội rẽ hướng trước kỳ thi lớp 10 công lập 2026

Hơn 17.000 học sinh Hà Nội rẽ hướng trước kỳ thi lớp 10 công lập 2026

VOV.VN - Theo thống kê sơ bộ từ Sở GD&ĐT Hà Nội, năm 2026 có hơn 17.000 học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn không đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập.

Hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM
Hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM

Hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM

VOV.VN - Sáng 5/4, hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

