Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội đạp xe vì hòa bình tại Quảng Trị

Đây là sự kiện mở màn cho Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 do tỉnh Quảng Trị và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức.

Lễ thượng cờ trong khuôn khổ chương trình

Ngày hội đạp xe vì hòa bình mở màn cho lễ hội vì hòa bình tại tỉnh Quảng Trị

Từ sáng sớm nay, Ban Tổ chức cùng các vận động viên, người dân và du khách đã tập trung dưới chân kỳ đài trong Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải làm lễ thượng cờ.

Vận động viên xe đạp diễu hành qua kỳ đài Hiền Lương

Các vận động viên tham gia diễu hành phát động phong trào đạp xe Vì Hòa bình qua cầu Hiền Lương; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh; thăm hỏi, tặng quà người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình chính sách, người có công.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm tại "Ngày hội đạp xe vì hòa bình"

Ngày 19/4, giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Chung tay kiến tạo hòa bình” sẽ diễn ra tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Trong “Ngày hội đạp xe vì hòa bình” đã thu hút khoảng 1.000 vận động viên và người yêu thích xe đạp đến từ các câu lạc bộ trong nước. Ban Tổ chức cũng mời các đoàn quốc tế đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan tham gia, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối khu vực.

Đây là lần thứ 2, ngày hội đạp xe vì hòa bình được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị

Vận động viên Lê Đức Trái, câu lạc bộ xe đạp thành phố Đà Nẵng rất hào hứng khi tham gia ngày hội này: “Cảm thấy rất hào hứng, không chỉ riêng cá nhân mình mà mọi người cũng rất vui khi Quảng Trị tổ chức chương trình này. Tôi đã chuẩn bị tinh thần tốt, rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày. Diễn ra tại khu di tích lịch sử, đây là dấu mốc lịch sử của đất nước ta và thế hệ sau này mãi ghi nhớ đến ngày trọng đại”.

Ngày hội đạp xe vì hòa bình tổ chức diễu hành qua Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt

“Ngày hội đạp xe vì hòa bình” là hoạt động thể thao quy mô lớn, góp phần giới thiệu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của Quảng Trị; thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao với các địa phương trong nước và quốc tế.

Các vận động viên đạp xe diễu hành qua cầu Hiền Lương

Sự kiện cũng hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi lành mạnh, lan tỏa phong trào tập luyện xe đạp trong cộng đồng.