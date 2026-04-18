Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội đạp xe vì hòa bình tại Quảng Trị

Thứ Bảy, 11:20, 18/04/2026
VOV.VN - Sáng nay (18/4), tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, Báo Thanh Niên phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị khai mạc “Ngày hội đạp xe vì hòa bình”.

Đây là sự kiện mở màn cho Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 do tỉnh Quảng Trị và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức.

Lễ thượng cờ trong khuôn khổ chương trình

 

Ngày hội đạp xe vì hòa bình mở màn cho lễ hội vì hòa bình tại tỉnh Quảng Trị

Từ sáng sớm nay, Ban Tổ chức cùng các vận động viên, người dân và du khách đã tập trung dưới chân kỳ đài trong Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải làm lễ thượng cờ.

Vận động viên xe đạp diễu hành qua kỳ đài Hiền Lương

Các vận động viên tham gia diễu hành phát động phong trào đạp xe Vì Hòa bình qua cầu Hiền Lương; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh; thăm hỏi, tặng quà người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình chính sách, người có công.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm tại "Ngày hội đạp xe vì hòa bình"

Ngày 19/4, giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Chung tay kiến tạo hòa bình” sẽ diễn ra tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. 

Trong “Ngày hội đạp xe vì hòa bình” đã thu hút khoảng 1.000 vận động viên và người yêu thích xe đạp đến từ các câu lạc bộ trong nước. Ban Tổ chức cũng mời các đoàn quốc tế đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan tham gia, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối khu vực.

Đây là lần thứ 2, ngày hội đạp xe vì hòa bình được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị

Vận động viên Lê Đức Trái, câu lạc bộ xe đạp thành phố Đà Nẵng rất hào hứng khi tham gia ngày hội này: “Cảm thấy rất hào hứng, không chỉ riêng cá nhân mình mà mọi người cũng rất vui khi Quảng Trị tổ chức chương trình này. Tôi đã chuẩn bị tinh thần tốt, rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày. Diễn ra tại khu di tích lịch sử, đây là dấu mốc lịch sử của đất nước ta và thế hệ sau này mãi ghi nhớ đến ngày trọng đại”.

Ngày hội đạp xe vì hòa bình tổ chức diễu hành qua Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt

“Ngày hội đạp xe vì hòa bình” là hoạt động thể thao quy mô lớn, góp phần giới thiệu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của Quảng Trị; thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao với các địa phương trong nước và quốc tế.

Các vận động viên đạp xe diễu hành qua cầu Hiền Lương

Sự kiện cũng hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi lành mạnh, lan tỏa phong trào tập luyện xe đạp trong cộng đồng.

Khai hội đạp xe Vì hòa bình

VOV.VN - Giữa cầu Hiền Lương lịch sử, khi 70 em học sinh tung đàn chim bồ câu, các vị đại biểu thả những quả bóng bay lên bầu trời thì cũng là lúc 600 vận động viên bắt đầu khai hội diễu hành, đạp xe Vì hòa bình.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình tại Quảng Trị
VOV.VN - Tối nay (6/7), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024.

Quảng Trị: Sẵn sàng đón khách đến với Lễ hội Vì Hòa bình
VOV.VN - Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 6/7 tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Gắn kết những nhịp cầu". Đây là lễ hội lớn nhất từ trước đến nay do tỉnh Quảng Trị tổ chức, được đông đảo người dân và du khách chờ đợi.

Những dấu ấn đặc biệt trong đêm khai mạc Lễ hội Vì hòa bình ở Quảng Trị
VOV.VN - Ông Đặng Lê Minh Trí, Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Vì hòa bình chia sẻ nhiều điểm đặc biệt ở cả nghệ thuật lẫn nội dung chương trình. Ê-kíp làm chương trình kỳ vọng định vị Lễ hội Vì hòa bình là sự kiện thường niên, là điểm hẹn đẹp của người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình.

