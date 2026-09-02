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Hơn 11.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Thứ Tư, 20:11, 02/09/2026
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VOV.VN - Trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9, lực lượng CSGT phát hiện hơn có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 17.000 trường hợp vi phạm tốc độ. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là một trong những lỗi vi phạm nổi bật.

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên toàn quốc phát hiện, lập biên bản 97.621 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 17.000 trường hợp vi phạm tốc độ.

hon 11.600 truong hop vi pham nong do con trong ky nghi le quoc khanh hinh anh 1
CSGT phát hiện hơn 11.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Thông tin được Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) công bố chiều 2/9. Theo Cục CSGT, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết và 134 người bị thương.

So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 68 vụ, số người chết giảm 54 người và số người bị thương giảm 26 người. Riêng trong ngày 2/9, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết và 21 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 34 vụ, số người chết giảm 23 người và số người bị thương giảm 17 người.

Theo Cục CSGT, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT tại các địa phương đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phân luồng và điều tiết giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, lập biên bản 97.621 trường hợp vi phạm. Cơ quan chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX), chứng chỉ chuyên môn đối với 1.540 trường hợp; trừ điểm 9.301 GPLX và tạm giữ 15.171 phương tiện.

Hơn 11.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Riêng trên đường bộ, CSGT phát hiện 76.845 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn chiếm số lượng đáng kể với 11.621 trường hợp, cùng với 17.074 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 388 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 138 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn, 658 trường hợp chở quá số người quy định và 857 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

hon 11.600 truong hop vi pham nong do con trong ky nghi le quoc khanh hinh anh 2
Lực lượng CSGT tuàn tra xử lý vi phạm trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường bộ, CSGT phát hiện 29 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy.

Các kết quả trên cho thấy lực lượng chức năng tiếp tục tập trung kiểm soát những hành vi là nguyên nhân trực tiếp hoặc tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn, tốc độ và sử dụng điện thoại khi lái xe.

Xử lý nhiều vi phạm trên cao tốc

Trên các tuyến cao tốc, các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm soát 8.938 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 701 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng đã trừ điểm GPLX đối với 270 trường hợp, tạm giữ 5 phương tiện và gửi thông báo vi phạm đối với 3.332 trường hợp.

Đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, CSGT đã lập biên bản 11 trường hợp, gồm 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải. Các trường hợp vi phạm này bị tạm giữ 11 GPLX và trừ điểm 11 GPLX.

Theo Cục CSGT, việc tăng cường tuần tra, kiểm soát trong những ngày nghỉ lễ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, đồng thời phòng ngừa tai nạn giao thông.

So với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025, số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương trong dịp lễ năm nay đều giảm. Đây là kết quả tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong bối cảnh nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Phi Long/VOV.VN
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