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Ngày 31/8: Xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Thứ Hai, 19:52, 31/08/2026
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VOV.VN - Ngày 31/8, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 3.240 trường hợp chạy quá tốc độ. Cùng ngày, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Ngày 31/8, ngày thứ ba kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện gần 18.740 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý gần 15.000 trường hợp. Đáng chú ý, có 2.513 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ và 148 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe.

ngay 31 8 xu ly hon 2.500 truong hop vi pham nong do con hinh anh 1
Ảnh minh họa

Trên các tuyến cao tốc do Cục Cảnh sát giao thông phụ trách, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 107 trường hợp vi phạm, trừ điểm Giấy phép lái xe 27 trường hợp, thông báo vi phạm 714 trường hợp.”. Một trường hợp không giữ khoảng cách an toàn bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Từ 15 giờ ngày 30/8 đến 15 giờ ngày 31/8, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và 24 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: giảm 7 vụ, 4 người chết và 5 người bị thương. Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông; đã uống rượu, bia không lái xe; tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách và không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Đỗ Minh/VOV1
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