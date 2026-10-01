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Hơn 118 tỷ đồng bồi thường dự án Bauxite ở Đồng Nai đã đến tay người dân

Thứ Năm, 17:26, 01/10/2026
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VOV.VN - Gần 118,5 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ vừa được chi trả cho 58 hộ dân tại xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), tạo bước đệm để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho siêu dự án Bauxite.

UBND xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai vừa tiến hành chi trả gần 118,5 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi siêu dự án Bauxite Bình Phước.

Theo đó, trong đợt chi trả lần này, có 58 hộ gia đình, cá nhân với 67 thửa đất bị thu hồi được nhận đền bù, hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 118,5 tỷ đồng. Việc chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, giúp người dân yên tâm bàn giao mặt bằng cho Nhà nước.

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Người dân kiểm tra thông tin trên sổ đất và ký nhận bồi thường (ảnh: UBND xã)

Đại diện UBND xã Phước Sơn cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất hướng dẫn thủ tục, kịp thời giải đáp thắc mắc của bà con trên tinh thần bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đúng quy định pháp luật.

Dự án khai thác, tuyển quặng Bauxite Bình Phước (thuộc Tổ hợp khai thác Bauxite, tuyển quặng và chế biến, sản xuất Alumin giai đoạn 2025–2030) do Công ty Cổ phần Khai tuyển quặng Bình Phước làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 22.780 tỷ đồng, thời gian hoạt động 30 năm.

Riêng tại xã Phước Sơn, dự án ảnh hưởng đến khoảng 3.000 hộ dân. Trong năm 2026, địa phương được giao chỉ tiêu thu hồi 1.009 thửa đất với tổng diện tích 760 ha để phục vụ thi công.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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