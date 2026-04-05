Hơn 137.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố (theo đơn vị hành chính sau sáp nhập), gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Đây là một trong những kỳ thi thu hút rất đông thí sinh tham gia để dùng kết quả xét tuyển vào đại học.

Thí sinh kiểm tra thông tin trước buổi thi

TP.HCM (gồm TP.HCM cũ, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương cũ) là địa phương có thí sinh dự thi đông nhất với hơn 67.000 thí sinh dự thi, tiếp theo là Đồng Nai (gồm Đồng Nai và Bình Phước cũ) với 9.600 thí sinh dự thi.

Tại điểm thi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), từ sớm nhiều thí sinh đã có mặt để chuẩn bị bước vào kỳ thi.

Em Tô Chí Nguyên, học sinh lớp 12 Trường Trung học thực hành Sài Gòn cho biết, Nguyên dự kiến dùng kết quả đánh giá năng lực vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Luật TP.HCM. Trước đó, Nguyên cũng tìm một vài khoá học online và tự luyện tập thêm ở nhà để chuẩn bị cho kỳ thi này.

"Đợt 1 thi đánh giá năng lực này em thi để thử sức bản thân. Em đặt mục tiêu cao hơn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Em thi khối D14 gồm Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử và sẽ tập trung vào đó để xét tốt nghiệp và vào đại học", Nguyên nói.

Còn Hữu Thiên, học sinh lớp 12 trường THPT Trần Khai Nguyên chia sẻ, bản thân và các bạn cùng nhau mua khoá học online từ hè năm trước để ôn tập cho kỳ thi này.

"Em định dùng kết quả này để xét vào trường Đại học Bách khoa và Khoa học Tự nhiên, các khối ngành kỹ thuật của Đại học Quốc gia TP.HCM. Ngoài ra em còn thi IELTS và dùng kết quả thi của tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học", Thiên cho biết thêm.

Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17/4. Cấu trúc và nội dung bài thi Đánh giá năng lực năm 2026 được xây dựng trên cơ sở cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

8h30 thí sinh bắt đầu tính giờ làm bài, thời gian trong 150 phút

Bài thi năm 2026 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 150 phút. Cấu trúc bài thi gồm ba phần: Sử dụng ngôn ngữ: 60 câu hỏi (30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh); Toán học: 30 câu hỏi; Tư duy khoa học: 30 câu hỏi. Việc phân bổ cấu trúc đề thi này nhằm đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi như tư duy logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.