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Hơn 2,5 tỷ đồng hỗ trợ dựng mái ấm biên cương ở Cao Bằng

Thứ Ba, 16:12, 08/09/2026
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VOV.VN - Tính đến ngày 7/9, 5/21 hộ khó khăn tại biên giới Cao Bằng đã được hỗ trợ xây nhà từ phong trào “Nhà Ba nhất - Mái ấm biên cương”, với kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng do Công an tỉnh đóng góp.

Phong trào được Công an tỉnh Cao Bằng triển khai từ ngày 29/5/2026, với mức đóng góp 1 ngày lương của cán bộ, chiến sĩ và người lao động trong toàn lực lượng. Qua rà soát, 21 hộ tại 20 xã biên giới được lựa chọn hỗ trợ, gồm hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ neo đơn, có người khuyết tật, bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

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Phong trào được Công an tỉnh Cao Bằng triển khai từ ngày 29/5/2026, với mức đóng góp một ngày lương của cán bộ, chiến sĩ và người lao động trong toàn lực lượng

Theo chương trình, mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 80 triệu đồng; nhà sửa chữa được hỗ trợ 40 triệu đồng. Ngoài kinh phí, cán bộ, chiến sĩ Công an xã còn trực tiếp giúp các gia đình tháo dỡ nhà cũ, di chuyển tài sản, san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu và hỗ trợ thi công. Việc góp ngày công đặc biệt thiết thực với những hộ neo đơn, thiếu nhân lực, giúp giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

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Qua rà soát, 21 hộ tại 20 xã biên giới được lựa chọn hỗ trợ, gồm hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ neo đơn, có người khuyết tật, bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đến nay, 5 hộ tại các xã Trà Lĩnh, Quang Trung, Khánh Xuân, Lũng Nặm và Đình Phong đã hoàn thành công trình. Với các hộ còn lại, Công an các xã đang phối hợp chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật liệu và thống nhất thời gian thi công, phù hợp điều kiện thực tế của từng gia đình.

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Từ một ngày lương và những ngày công trực tiếp tại cơ sở, phong trào đang giúp các hộ khó khăn có nơi ở an toàn hơn, đồng thời tạo thêm điều kiện để họ ổn định cuộc sống sau khi căn nhà hoàn thành

Công an tỉnh Cao Bằng dự kiến sử dụng phần kinh phí còn lại để hỗ trợ sinh kế, mức 15 triệu đồng/hộ. Nguồn hỗ trợ sẽ ưu tiên những gia đình có nhu cầu và khả năng sử dụng hiệu quả vào sản xuất, chăn nuôi hoặc mô hình sinh kế phù hợp.

Từ 1 ngày lương và những ngày công trực tiếp tại cơ sở, phong trào đang giúp các hộ khó khăn có nơi ở an toàn hơn, đồng thời tạo thêm điều kiện để họ ổn định cuộc sống sau khi căn nhà hoàn thành.

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“Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” thắp lửa mùa xuân giữa lòng TP.HCM

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, TP.HCM khoác lên mình sắc đỏ rộn ràng của mùa xuân. Từ những khu phố giữa lòng trung tâm đến các khu dân cư nơi ngoại ô, không gian Tết được thắp lên bằng những tiểu cảnh rực rỡ, sắc vàng của hoa mai, hoa cúc, tái hiện một cái Tết xưa đậm đà bản sắc Việt.

CTV Ngọc Ánh/VOV-Đông Bắc
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