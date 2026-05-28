English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 3.900 căn nhà ở xã hội ở Đắk Lắk vẫn “nằm trên giấy”

Thứ Năm, 19:56, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (28/5), Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk họp bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện Đắk Lắk có 4 dự án đã giao nhà đầu tư, tổng quy mô hơn 4.260 căn và đang đề xuất triển khai thêm 6 dự án khác với gần 3.934 căn. Tuy nhiên, toàn bộ 4 dự án dã giao nhà đầu tư, đều chưa được khởi công.  

Vướng mắc chủ yếu của địa phương là công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết nối, điều chỉnh quy hoạch và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Một số dự án tại khu vực phía Đông dù đã có quỹ đất sạch nhưng tiến độ triển khai còn chậm, chưa tạo được nguồn cung nhà ở xã hội theo yêu cầu đặt ra.

hon 3.900 can nha o xa hoi o Dak lak van nam tren giay hinh anh 1
Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Trước thực trạng này, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn cụ thể cho từng dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng yêu cầu UBND tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quỹ đất, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và ưu tiên các dự án có khả năng triển khai ngay nhằm sớm bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu của người dân, công nhân, cán bộ, người lao động trên địa bàn tỉnh.

hon 3.900 can nha o xa hoi o Dak lak van nam tren giay hinh anh 2
Ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu xây dựng cơ chế “luồng xanh”, rõ người, rõ việc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Sở Xây dựng chủ trì làm việc cụ thể từng dự án, từng nhà đầu tư để cam kết thực hiện và đẩy nhanh tiến độ của từng dự án này. Xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án, trên cơ sở cam kết của nhà đầu tư và huy động tối đa khả năng đáp ứng của thủ tục hành chính. “Đánh giá KPI là trên bản danh mục tiến độ dự án này. Tập trung giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà đầu tư. Khẩn trương xây dựng luồng xanh cho nhà ở xã hội trước ngày 1/6”, ông Lương Nguyễn Minh Triết chỉ rõ.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Tag: Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Tỉnh ủy Đắk Lắk giải pháp tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nhà ở xã hội Tỉnh ủy Đắk Lắk
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm

VOV.VN - Hôm nay (11/3), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đã kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn để tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh trong nhiệm kỳ

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm

VOV.VN - Hôm nay (11/3), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đã kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn để tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh trong nhiệm kỳ

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Sáng 5/3, tại xã Ea Drăng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 4) và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 (đơn vị bầu cử số 22). Hội nghị kết nối trực tuyến đến xã Ea Khăl, Ea H’leo, Ea Hiao

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Sáng 5/3, tại xã Ea Drăng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 4) và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 (đơn vị bầu cử số 22). Hội nghị kết nối trực tuyến đến xã Ea Khăl, Ea H’leo, Ea Hiao

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cam kết lắng nghe và hành động vì cử tri
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cam kết lắng nghe và hành động vì cử tri

VOV.VN - Sáng 5/3, tại xã Ea Drăng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 4) và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 22).

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cam kết lắng nghe và hành động vì cử tri

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cam kết lắng nghe và hành động vì cử tri

VOV.VN - Sáng 5/3, tại xã Ea Drăng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 4) và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 22).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục