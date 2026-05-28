Hơn 3.900 căn nhà ở xã hội ở Đắk Lắk vẫn “nằm trên giấy”

Hiện Đắk Lắk có 4 dự án đã giao nhà đầu tư, tổng quy mô hơn 4.260 căn và đang đề xuất triển khai thêm 6 dự án khác với gần 3.934 căn. Tuy nhiên, toàn bộ 4 dự án dã giao nhà đầu tư, đều chưa được khởi công.

Vướng mắc chủ yếu của địa phương là công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết nối, điều chỉnh quy hoạch và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Một số dự án tại khu vực phía Đông dù đã có quỹ đất sạch nhưng tiến độ triển khai còn chậm, chưa tạo được nguồn cung nhà ở xã hội theo yêu cầu đặt ra.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Trước thực trạng này, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn cụ thể cho từng dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng yêu cầu UBND tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quỹ đất, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và ưu tiên các dự án có khả năng triển khai ngay nhằm sớm bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu của người dân, công nhân, cán bộ, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu xây dựng cơ chế “luồng xanh”, rõ người, rõ việc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Sở Xây dựng chủ trì làm việc cụ thể từng dự án, từng nhà đầu tư để cam kết thực hiện và đẩy nhanh tiến độ của từng dự án này. Xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án, trên cơ sở cam kết của nhà đầu tư và huy động tối đa khả năng đáp ứng của thủ tục hành chính. “Đánh giá KPI là trên bản danh mục tiến độ dự án này. Tập trung giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà đầu tư. Khẩn trương xây dựng luồng xanh cho nhà ở xã hội trước ngày 1/6”, ông Lương Nguyễn Minh Triết chỉ rõ.