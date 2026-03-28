  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu tháo gỡ “điểm nghẽn” cho hợp tác xã

Thứ Bảy, 17:13, 28/03/2026
VOV.VN - Sáng 28/3, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk dẫn đầu đoàn công tác thăm một số mô hình hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động và tháo gỡ khó khăn cho kinh tế tập thể.

Đoàn công tác đã khảo sát Hợp tác xã Nông nghiệp xanh công nghệ cao Tây Nguyên (xã Cư M’Gar), Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Công Bằng Ea Kiết (xã Ea Kiết) và Hợp tác xã Hala Farm Việt Nam (xã Dliê Ya). Tại các điểm đến, đoàn thị sát vườn cây, khu sản xuất, đóng gói; đồng thời nắm tình hình thu nhập thành viên, lao động và những vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm mô hình chanh leo của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh công nghệ cao Tây Nguyên

Các hợp tác xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ kết nối phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn; quy hoạch vùng trồng; tạo điều kiện tiếp cận vốn, máy móc, công nghệ; đẩy mạnh số hóa sản phẩm và xúc tiến thương mại, mở rộng đầu ra.

Ghi nhận đóng góp của khu vực kinh tế tập thể, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các ngành liên quan quy hoạch vùng sản xuất bài bản; hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận đất đai, khoa học kỹ thuật; đồng thời củng cố Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã để tạo nguồn lực mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động. Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, nâng cao năng lực quản trị cho các đơn vị.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm và tặng quà Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Công Bằng Ea Kiết

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các hợp tác xã cần tổ chức sản xuất minh bạch, thân thiện môi trường; nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc, hạn chế tồn dư thuốc bảo vệ thực vật để đáp ứng yêu cầu thị trường.

Trong bối cảnh toàn tỉnh hiện có 838 hợp tác xã nông nghiệp, với hơn 48.000 thành viên và nhu cầu hỗ trợ ngày càng lớn, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tập thể:

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tập thể

“Tôi đề nghị Liên minh Hợp tác xã tổng hợp hết các vấn đề của hợp tác xã như: vốn vay, quỹ đất, truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng, chuyển giao khoa hoạc kỹ thuật và đặc biệt câu chuyển đầu ra cho sản phẩm. Tổng hợp hết lại và làm một báo cáo cụ thể gửi cho lãnh đạo Ủy ban và Tỉnh ủy để giải quyết. Qua đó để xuất cơ chế chính sách gì để tập trung chỉ đạo, để tạo ra sự đột phá cho hoạt động của hợp tác xã đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi nhất những vấn đề vướng mắc khó khăn đó" - ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Đắk Lắk đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số

VOV.VN - Sáng 27/3, Đắk Lắk tổ chức tọa đàm "Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số". Hoạt động tập trung nhận diện yêu cầu mới trong điều hành chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực số cho cán bộ nhằm đáp ứng quản trị hiện đại.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk Hợp tác xã kinh tế điểm nghẽn khó khăn mô hình hợp tác xã kinh tế hợp tác xã
Vùng mía Đông Đắk Lắk nguy cơ trễ vụ thu hoạch vì khó tìm nhân công

VOV.VN - Như thường lệ, cuối tháng 3 sẽ là thời điểm cuối cùng để hoàn tất vụ ép ở các vùng nguyên liệu mía tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, do khan hiếm nhân công, niên vụ này có nhiều diện tích vẫn chưa thể thu hoạch. Mía quá vụ có thể giảm cả năng suất và trữ đường, khiến nông dân thiệt hại đáng kể.

Nghịch lý liên kết nông nghiệp: Nông dân chịu "thiệt kép", hợp tác xã loay hoay

VOV.VN - Dù được xác định là hạt nhân của kinh tế nông nghiệp, nhiều hợp tác xã tại Tây Ninh và Đồng Nai đang rơi vào thế khó bởi các quy định về thuế và tiền tệ chưa sát thực tế. Định mức hỗ trợ thấp, thủ tục hành chính phức tạp khiến nông dân chịu "thiệt kép", còn chuỗi liên kết bền vững đứng trước nguy cơ đứt gãy.

Nguồn vốn ưu đãi – đòn bẩy phát triển hợp tác xã tại Thái Nguyên

VOV.VN - Thiếu vốn từng là rào cản lớn khiến nhiều hợp tác xã khó mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ. Tại Thái Nguyên, nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã đang dần trở thành điểm tựa quan trọng, giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động.

