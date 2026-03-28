Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu tháo gỡ “điểm nghẽn” cho hợp tác xã

Đoàn công tác đã khảo sát Hợp tác xã Nông nghiệp xanh công nghệ cao Tây Nguyên (xã Cư M’Gar), Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Công Bằng Ea Kiết (xã Ea Kiết) và Hợp tác xã Hala Farm Việt Nam (xã Dliê Ya). Tại các điểm đến, đoàn thị sát vườn cây, khu sản xuất, đóng gói; đồng thời nắm tình hình thu nhập thành viên, lao động và những vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm mô hình chanh leo của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh công nghệ cao Tây Nguyên

Các hợp tác xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ kết nối phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn; quy hoạch vùng trồng; tạo điều kiện tiếp cận vốn, máy móc, công nghệ; đẩy mạnh số hóa sản phẩm và xúc tiến thương mại, mở rộng đầu ra.

Ghi nhận đóng góp của khu vực kinh tế tập thể, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các ngành liên quan quy hoạch vùng sản xuất bài bản; hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận đất đai, khoa học kỹ thuật; đồng thời củng cố Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã để tạo nguồn lực mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động. Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, nâng cao năng lực quản trị cho các đơn vị.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm và tặng quà Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Công Bằng Ea Kiết

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các hợp tác xã cần tổ chức sản xuất minh bạch, thân thiện môi trường; nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc, hạn chế tồn dư thuốc bảo vệ thực vật để đáp ứng yêu cầu thị trường.

Trong bối cảnh toàn tỉnh hiện có 838 hợp tác xã nông nghiệp, với hơn 48.000 thành viên và nhu cầu hỗ trợ ngày càng lớn, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tập thể:

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tập thể

“Tôi đề nghị Liên minh Hợp tác xã tổng hợp hết các vấn đề của hợp tác xã như: vốn vay, quỹ đất, truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng, chuyển giao khoa hoạc kỹ thuật và đặc biệt câu chuyển đầu ra cho sản phẩm. Tổng hợp hết lại và làm một báo cáo cụ thể gửi cho lãnh đạo Ủy ban và Tỉnh ủy để giải quyết. Qua đó để xuất cơ chế chính sách gì để tập trung chỉ đạo, để tạo ra sự đột phá cho hoạt động của hợp tác xã đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi nhất những vấn đề vướng mắc khó khăn đó" - ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.