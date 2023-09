Hơn 400 tỷ đồng làm trung tâm chỉ huy và camera giám sát an ninh, giao thông

Giai đoạn 1 Dự án sẽ đầu tư một Trung tâm thông tin chỉ huy, trung tâm lưu trữ, khai thác dữ liệu và trang bị hệ thống thiết bị giám sát an ninh trật tự tại các trụ sở công an quận, huyện, kết nối Trung tâm chỉ huy phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành xử lý các tình huống ứng phó khẩn cấp. Ngoài ra, Dự án còn xây dựng mạng lưới thiết bị giám sát thông minh tại các nút giao thông, tuyến đường quan trọng, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông, cửa ngõ ra vào thành phố; trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND, sân bay, nhà ga, bến xe, chợ, phố đi bộ, quảng trường…

Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu của Dự án là đồng bộ và bước đầu hoàn thiện hệ thống camera giám sát, đáp ứng các yêu cầu chủ động ứng phó trong mọi tình huống, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông trên địa bàn thành phố. Từ năm 2016 đến nay, thành phố Đà Nẵng đã vận động người dân lắp đặt được 33.900 camera, trong đó 4.500 camera phục vụ giám sát an ninh công cộng. Hiện nay, chỉ còn 1/3 camera trong số này đang hoạt động, số còn lại do không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng nên không hoạt động.

Camera giám sát an ninh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:“Trước đây, thành phố có bố trí một khoản hỗ trợ duy tu, nhưng hiện nay do không còn tổ chức HĐND quận, phường nên các quận, phường không bố trí khoản này. Rất nhiều cử tri có ý kiến và công an đề nghị nên tôi đề nghị UBND thành phố nghiên cứu báo cáo HĐND thành phố về chủ trương có thể xem xét hỗ trợ kinh phí để duy tu bão dưỡng đảm bảo hoạt động các camera an ninh này.”

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thành phố Đà Nẵng (IOC).

Tại kỳ họp này, Hồi đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng thông qua Nghị quyết đầu tư kinh phí thực hiện công tác quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà - giai đoạn 1; chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại thành phố Đà Nẵng; chủ trương đầu tư dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên tuyến đường Hùng Vương và đường Lý Thái Tổ...