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Hơn 4.000 vận động viên tham gia giải chạy gây quỹ mổ mắt miễn phí tại Nha Trang

Thứ Sáu, 18:20, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hơn 4.000 vận động viên đã đăng ký tham gia Giải chạy “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest – BKH 2026”, dự kiến diễn ra tối 12/12 bên bờ Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Một phần nguồn thu từ giải “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest – BKH 2026” sẽ được sử dụng để mổ mắt miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện còn hướng đến quảng bá du lịch Nha Trang về đêm, lan tỏa tình yêu biển đảo và tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

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Quang cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin Giải chạy “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest – BKH 2026”

Ngày 9/10, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố thông tin về giải chạy. Giải do UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức. Công ty Cổ phần Yến sào Khánh Hòa là nhà tài trợ chính. Đã có 4.000 vận động viên đăng ký dự giải, trong đó có 50 vận động viên người nước ngoài.

Giải chạy không chỉ tạo sân chơi thể thao mà còn gắn hoạt động rèn luyện sức khỏe với chương trình thiện nguyện. Ban tổ chức dự kiến trích một phần nguồn thu để hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời kỳ vọng phát triển giải thành sản phẩm du lịch thể thao thường niên của Nha Trang.

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Giải chạy Nha Trang Night Run đã có 4.000 vận động viên đăng ký tham gia

Cung đường chạy ven biển Trần Phú – Phạm Văn Đồng với nhiều di tích, điểm đến không chỉ mang đến trải nghiệm thể thao giữa không gian phố biển về đêm, mà còn là dịp quảng bá cảnh quan, văn hóa và sức hấp dẫn của du lịch Khánh Hòa. Với thông điệp “Tình yêu biển đảo”, giải chạy kết nối thể thao với quảng bá điểm đến, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

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Ông Lê Hoàng Triều, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa

Ông Lê Hoàng Triều, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết Khánh Hòa có đường bờ biển dài khoảng 500 km cùng đặc khu Trường Sa, tạo nên lợi thế nổi bật để phát triển du lịch biển, đảo. Thông qua giải chạy, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của vùng đất, con người Khánh Hòa, đồng thời tạo thêm sức hút cho các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch về đêm.

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Khánh Hòa yêu cầu sớm đa dạng hóa các dịch vụ du lịch khi lượng khách tăng

VOV.VN - 8 tháng năm 2026, Khánh Hòa đón hơn 18 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ 2025. Dù mức tăng ấn tượng, tỉnh vẫn tập trung làm rõ những hạn chế đang gặp phải, xác định cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và dịch vụ để tiếp tục nâng cao giá trị ngành kinh tế thế mạnh của địa phương.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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