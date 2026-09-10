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Khánh Hòa yêu cầu sớm đa dạng hóa các dịch vụ du lịch khi lượng khách tăng

Thứ Năm, 21:45, 10/09/2026
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VOV.VN - 8 tháng năm 2026, Khánh Hòa đón hơn 18 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ 2025. Dù mức tăng ấn tượng, tỉnh vẫn tập trung làm rõ những hạn chế đang gặp phải, xác định cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và dịch vụ để tiếp tục nâng cao giá trị ngành kinh tế thế mạnh của địa phương.

Tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển du lịch 8 tháng năm 2026, UBND tỉnh Khánh Hòa nhận định: Các hạn chế trong ngành du lịch của tỉnh, tập trung nhất ở sản phẩm vui chơi giải trí, kinh tế đêm, hạ tầng cảng và bến tàu du lịch. Cụ thể, sản phẩm du lịch của Khánh Hoà còn phụ thuộc nhiều vào nghỉ dưỡng biển. Các dịch vụ vui chơi giải trí về đêm còn thiếu, trong khi hạ tầng cảng, bến tàu du lịch chưa đáp ứng yêu cầu.

khanh hoa yeu cau som da dang hoa cac dich vu du lich khi luong khach tang hinh anh 1
Tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều sự kiện thu hút khách du lịch

Bên cạnh đó, cơ cấu dòng khách quốc tế cũng chưa đa dạng, chỉ tập trung vào một số thị trường lớn như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga.

Để nâng hiệu quả từ lượng khách hiện có, Khánh Hòa yêu cầu rà soát quy hoạch, nâng cấp hạ tầng cảng biển, bến tàu; phát triển kinh tế đêm, du lịch cộng đồng; nghiên cứu các sản phẩm mới như du lịch Halal, du lịch tàu biển và mở rộng các thị trường khách quốc tế.

khanh hoa yeu cau som da dang hoa cac dich vu du lich khi luong khach tang hinh anh 2
Tỉnh Khánh Hòa tăng cường kết nối các đường bay thu hút khách du lịch

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, không chỉ hướng tới đạt và vượt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách trong năm nay, địa phương còn triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao doanh thu du lịch:

“Từ nay đến cuối năm, dĩ nhiên tăng trưởng sẽ đi theo nhiều giải pháp về dịch vụ, chi tiêu để tăng thời gian lưu trú của du khách. Còn rất nhiều chuyện cần phải làm, từ dịch vụ, sản phẩm mới. Chúng tôi rất quan tâm đến phát triển kinh tế đêm, phát triển tốt, kinh tế đêm du lịch sẽ chiếm 70% chi tiêu so với kinh tế ban ngày. Đây là vấn đề cần xác định phát triển để tăng mức đóng góp của du lịch dịch vụ đối với phát triển kinh tế của Khánh Hòa”.- Ông Nguyễn Long Biên nói.

PV Thái Bình /VOV Tây Nguyên
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