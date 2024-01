Hơn 6,4 tỷ đồng thực hiện Chương trình “Xuân xứ dừa - Tết yêu thương”

Mang “đông ấm yêu thương” tới rẻo cao Co Mạ

VOV.VN - Những món quà ý nghĩa đã mang “đông ấm yêu thương” đến với thầy và trò ở Co Mạ - xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Châu, Sơn La. Chương trình tình nguyện do Chi đoàn VOV Tây Bắc phối hợp với Chi đoàn Ngân hàng An Bình - ABBANK Sơn La, Đội Quản lý thị trường số 5, CLB Dược sỹ trẻ Sơn La tổ chức ngày 20/12.