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Hơn 800 lượt xe qua “Luồng xanh 1369” đưa người bệnh cấp cứu xuyên biên giới

Thứ Bảy, 11:00, 29/08/2026
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VOV.VN - 10 năm qua, hơn 800 lượt xe được ưu tiên qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) để đưa cư dân biên giới, du khách mắc bệnh đi cấp cứu, điều trị. “Luồng xanh 1369” là minh chứng cho phối hợp hiệu quả giữa lực lượng chức năng, ngành y tế Móng Cái-Đông Hưng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân hai bên biên giới.

Khoảng 11 giờ ngày 22/8, tại khu vực cầu Bắc Luân II (tỉnh Quảng Ninh), lực lượng chức năng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái nhận được thông tin một nam công dân Việt Nam, sinh năm 1965, trú tại phường Móng Cái 2, bị tai nạn và cần chuyển sang Trung Quốc điều trị. Thông tin được trao đổi ngay với phía Đông Hưng. Giấy tờ được kiểm tra, thủ tục xuất cảnh được xử lý theo diện ưu tiên và xe cứu thương nhanh chóng đưa người bệnh qua cửa khẩu để bàn giao cho phía bạn tiếp nhận.

hon 800 luot xe qua luong xanh 1369 dua nguoi benh cap cuu xuyen bien gioi hinh anh 1
“Chuyến xe sinh mệnh 1369”, “luồng xanh 1369” hay “luồng xanh hạnh phúc” là những cách gọi quen thuộc đối với cơ chế chuyển bệnh nhân qua cột mốc 1369 tại Móng Cái, Quảng Ninh.

Đến 16h30 cùng ngày, “luồng xanh” tiếp tục được mở cho một người Trung Quốc, sinh năm 1987, bị nhiễm khuẩn, xuất cảnh về nước điều trị. Hai lần xử lý trong một ngày, giữa lúc các lực lượng tại Móng Cái còn phải đồng thời triển khai phương án ứng phó bão số 4, cho thấy cơ chế này không chỉ tồn tại trên giấy. Khi có tín hiệu cấp cứu, lực lượng hai bên có thể chuyển ngay sang quy trình phối hợp đã được chuẩn bị từ trước.

Với người dân Móng Cái, giá trị dễ nhận thấy nhất của những chuyến xe này nằm ở quãng đường và thời gian. Khi một ca bệnh vượt quá khả năng điều trị tại chỗ, có thêm một hướng chuyển viện gần hơn cũng đồng nghĩa với thêm cơ hội để người bệnh được can thiệp và cứu chữa kịp thời. Bà Lê Thị Thu Anh, người dân phường Móng Cái 1, chia sẻ: “Chuyến xe sinh bệnh này được người dân rất quan tâm và trên hệ thống Zalo, Facebook cũng truyền tải thông tin. Nếu như Móng Cái mà vào đến Hà Nội hay vào đến trung tâm tỉnh Quảng Ninh thì cũng rất là xa, từ đây vào tỉnh ít ra cũng phải hai tiếng, mà nếu như mình từ đây sang bên kia (Đông Hưng - Trung Quốc) thì cũng chỉ 15 phút và được kịp thời. Thì kết hợp giữa ngành y hai bên mà cấp cứu được con người thì là tốt đối với nhân dân hai bên biên giới.”

hon 800 luot xe qua luong xanh 1369 dua nguoi benh cap cuu xuyen bien gioi hinh anh 2
Ngay cả vào ban đêm, ngoài giờ hành chính, khi tín hiệu cấp cứu được phát lên, ngay lập tức "luồng xanh 1369" được kích hoạt, góp phần gắn kết nhân dân hai bên biên giới.

“Chuyến xe sinh mệnh 1369”, “luồng xanh 1369” hay “luồng xanh hạnh phúc” là những cách gọi quen thuộc đối với cơ chế chuyển bệnh nhân qua biên giới tại Móng Cái. Con số 1369 được lấy từ cột mốc biên giới tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Từ nhu cầu cấp cứu thực tế, một tuyến phối hợp y tế được hình thành giữa Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái và Bệnh viện Nhân dân thành phố Đông Hưng.

Móng Cái nằm xa các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương. Trước khi có cao tốc, việc chuyển người bệnh theo Quốc lộ 18 có thể mất tới 4 giờ; hiện nay thời gian đã rút xuống khoảng 1 giờ 30 phút đến 2 giờ, tùy điều kiện giao thông. Trong khi đó, từ khu vực cửa khẩu đến cơ sở y tế tại Đông Hưng chỉ mất khoảng 15 - 30 phút. Khoảng chênh lệch ấy đặc biệt có ý nghĩa với các ca đa chấn thương, đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc những trường hợp cần can thiệp chuyên sâu trong thời gian ngắn.

hon 800 luot xe qua luong xanh 1369 dua nguoi benh cap cuu xuyen bien gioi hinh anh 3
Sau 1 thập kỷ vận hành, các đơn vị tại khu vực cửa Móng Cái, (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) đã thống nhất một quy trình vận hành đặc biệt trong các trường hợp cấp cứu khẩn cấp, vẫn đảm bảo đủ các quy trình xuất nhập cảnh nhưng được thực hiện trong thời gian nhanh nhất để người bệnh được cấp cứu kịp thời.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Ngọc Thủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái, cho biết việc duy trì hợp tác với Bệnh viện Nhân dân thành phố Đông Hưng mở thêm lựa chọn chuyển viện cho những ca bệnh nguy kịch.

“Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái (trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, Trung tâm Y tế huyện Hà và Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà) đã mời Bệnh viện nhân dân thành phố Đông Hưng Trung Quốc sang thăm, làm việc và tiếp tục ký kết hợp tác giữa hai bệnh viện, trong đó, có "luồng xanh 1369". Chuyến xe này đã mở ra rất nhiều cơ hội để cứu sống bệnh nhân  nguy kịch, bệnh nhân đa chấn thương nặng, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân hai bên khu vực biên giới” - Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Ngọc Thủy cho biết thêm.

Để việc phối hợp ngày càng có hiệu quả, ngày 2/7/2026, hai bệnh viện tiếp tục ký biên bản ghi nhớ hợp tác y tế xuyên biên giới. Ngoài duy trì “luồng xanh 1369”, nội dung hợp tác còn hướng đến hội chẩn, đào tạo nhân lực và phối hợp cấp cứu. Tuy vậy, việc chuyển bệnh nhân sang cơ sở y tế phía bên kia biên giới không phải là bỏ qua quy trình chuyên môn hay mặc nhiên thay thế tuyến điều trị trong nước. Đây là một phương án được cân nhắc trên cơ sở tình trạng người bệnh, khả năng tiếp nhận và sự thống nhất giữa các đơn vị liên quan.

hon 800 luot xe qua luong xanh 1369 dua nguoi benh cap cuu xuyen bien gioi hinh anh 4
Hơn 800 bệnh nhân nguy kịch, đa chấn thương nặng đã được đưa đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu kịp thời

Tương tự, “luồng xanh” cho xe cứu thương không có nghĩa là bỏ qua thủ tục kiểm soát biên giới. Điểm khác biệt là hồ sơ được tiếp nhận theo diện ưu tiên; thông tin về người bệnh, phương tiện và nơi tiếp nhận được trao đổi trước qua đường dây nóng; lực lượng hai bên tổ chức kiểm tra, bàn giao liên tục để giảm thời gian chờ. Muốn quy trình ấy vận hành trong tình huống khẩn cấp, cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ phải được tập huấn và biết rõ phần việc của mình.

Thượng tá Chu Xuân Quyết, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cho biết “Chúng tôi thiết lập đường dây nóng giữa hai bên Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) và Trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) một cách thường xuyên, liên tục trao đổi các thông tin trong vấn đề quản lý, bảo vệ biên giới cũng như là hỗ trợ chuyến xe y tế như chuyến sinh mệnh 1369 và kịp thời cứu chữa rất nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo. Đối với cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu đã được trang bị kiến thức, kỹ năng khi gặp những tình huống của chuyến xe đặc biệt này, các đồng chí đã được tập huấn, thực hiện một cách rất nhịp nhàng, chặt chẽ, đảm bảo nhanh chóng, chính xác nhưng vẫn đảm bảo quy trình, thủ tục xuất nhập cảnh”.

hon 800 luot xe qua luong xanh 1369 dua nguoi benh cap cuu xuyen bien gioi hinh anh 5
Giá trị của mô hình không chỉ nằm ở việc rút ngắn quãng đường, mà còn ở chỗ biến sự phối hợp giữa nhiều lực lượng thành một quy trình có thể kích hoạt ngay khi người bệnh cần.

Sau 10 năm, hơn 800 lượt xe được ưu tiên qua biên giới là con số ấn tượng minh chứng cho sự phối hợp có hiệu quả qua nhiều tình huống. Giá trị của mô hình không chỉ nằm ở việc rút ngắn quãng đường, mà còn ở chỗ biến sự phối hợp giữa nhiều lực lượng thành một quy trình có thể kích hoạt ngay khi người bệnh cần. Không phải ca bệnh nào cũng có kết quả như mong muốn, song mỗi phút được rút ngắn là thêm một cơ hội để người bệnh tiếp cận điều trị trong thời điểm còn có thể can thiệp. Đó là ý nghĩa thực tế nhất của “luồng xanh 1369” sau một thập niên vận hành.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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