Hơn 84.000 trường hợp bị phạt nguội trong quý I/2026 ở TP.HCM

Chiều 28/6, tại họp báo các vấn đề kinh tế - xã hội, Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera AI tích hợp dữ liệu, đã góp phần nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và ý thức chấp hành luật giao thông của người dân được cải thiện rõ rệt.

Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) – Công an TP.HCM thông tin tại họp báo. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Theo đó, trong quý I/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đã phát hiện và xử lý hơn 84.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị phạt nguội.

Trong số này, hệ thống camera AI và giám sát giao thông đã ghi nhận hơn 4.000 trường hợp vi phạm, chủ yếu liên quan đến các hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai làn đường, phần đường và dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Theo lãnh đạo Phòng PC08, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera AI tích hợp dữ liệu, đã góp phần nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, đồng thời bảo đảm đầy đủ các yếu tố pháp lý như thời gian thực, địa điểm, biển số và hành vi vi phạm. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông được cải thiện rõ rệt.

Một cơ sở kinh doanh ở xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc để lắp ráp xe điện, cùng nhiều loại pin được tái chế, độ lại để sử dụng. (Ảnh: CACC)

Liên quan đến đợt cao điểm “45 ngày đêm” hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030, lực lượng Cảnh sát giao thông được giao tập trung xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 85 trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sửa chữa và các “lò” độ, chế xe điện trên địa bàn nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ.

Trung tá Hoàng Bá Tuấn cho biết, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe đạp điện, xe máy điện bị can thiệp kỹ thuật, nhằm tăng công suất, tốc độ vận hành. Việc tự ý thay đổi kết cấu, lắp pin dung lượng lớn và can thiệp hệ thống điều khiển tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cũng như cháy nổ.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT thời gian gần đây xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe đạp điện, xe máy điện độ chế. (Ảnh: CACC).

“Quá trình tổng kiểm tra trên địa bàn TP.HCM, chúng tôi phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới liên quan đến hoạt động độ, chế xe điện. Đáng chú ý, tại một cơ sở ở xã Xuân Thới Sơn, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc cùng nhiều loại pin được tái chế, độ lại để sử dụng. Sau đó, các sản phẩm này được gắn giả nhãn mác hợp quy, hợp chuẩn trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ tràn lan”, Trung tá Hoàng Bá Tuấn nói.

Theo Công an TP.HCM, hoạt động mua bán linh kiện và dịch vụ “độ xe điện” trên mạng xã hội đang có xu hướng gia tăng trong một bộ phận giới trẻ. Từ ngày 1/5 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 1.280 trường hợp xe điện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua công tác rà soát trong đợt cao điểm, Công an TP.HCM đã lập danh sách hơn 200 cơ sở sửa chữa, mua bán nghi vấn liên quan đến hoạt động “độ, chế” xe để tiếp tục kiểm tra, xử lý theo quy định.