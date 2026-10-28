Hơn 90% người dân đồng ý phương án sáp nhập một phần diện tích Phú Thọ về Hà Nội

Theo Tờ trình của UBND thành phố Hà Nội gửi HĐND thành phố về việc xem xét, cho ý kiến đối với Đề án và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, có 2.454.455 hộ, đạt 94,97% tổng số hộ gia đình tán thành việc sáp nhập một phần diện tích của tỉnh Phú Thọ về Hà Nội.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội ngày 28/10.

UBND thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 21/10/2026, từ ngày 22/10 đến ngày 25/10/2026, 126 xã, phường trên địa bàn Thành phố đã đồng loạt tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Đề án.

Mặc dù thời gian rất gấp, phạm vi rộng, các địa phương tập trung thực hiện các bước công khai tài liệu, phát, thu phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản và tổng hợp kết quả, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Theo biểu tổng hợp, toàn Thành phố có 2.584.383 hộ gia đình; thu về 2.496.570 phiếu, đạt 96,60%; trong đó 2.454.455 hộ tán thành, đạt 94,97% tổng số hộ gia đình; 39.310 hộ không tán thành và 2.805 phiếu không hợp lệ. Kết quả thể hiện sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Theo phương án điều chỉnh địa giới hành chính, sẽ điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên thuộc tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý, gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha thuộc phạm vi vùng đệm trên địa giới các xã Thịnh Minh, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn.

Trên cơ sở chủ trương của Bộ Chính trị, UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xác định cụ thể đường địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ trên thực địa theo phương án đã được báo cáo cấp có thẩm quyền; lập biên bản mô tả tuyến địa giới hành chính giữa hai địa phương tại khu vực điều chỉnh, ký xác nhận theo thẩm quyền để đưa vào hồ sơ Đề án trình Quốc hội.

Phạm vi chi tiết, tọa độ đường địa giới và diện tích phân bổ về xã Ba Vì, xã Yên Xuân được tiếp tục rà soát, đối soát trên cùng nền bản đồ, hệ tọa độ quốc gia và thực địa.

Cũng theo UBND thành phố Hà Nội, sau điều chỉnh thành phố Hà Nội tăng 1,19%, lên 3.399,90 km², đạt khoảng 136% chuẩn 2.500 km² của thành phố trực thuộc trung ương. Trong khi đó, sau điều chỉnh tỉnh Phú Thọ giảm 0,43%, còn 9.321,32 km², đạt khoảng 116,5% so với mức cao nhất là 8.000 km² (đạt chuẩn của tỉnh miền núi).

Như vậy diện tích của cả hai địa phương biến động dưới 20% và số lượng đơn vị hành chính không đổi. Theo khoản 4 Điều 12 Nghị quyết 112, hai địa phương không phải đánh giá lại tiêu chuẩn.

Đối với các xã thuộc tỉnh Phú Thọ sau điều chỉnh xã Lương Sơn (giảm 6,05%) và phường Kỳ Sơn (giảm 9,52%), vẫn đạt đủ tiêu chuẩn và thuộc diện không phải đánh giá lại theo khoản 4 Điều 12 Nghị quyết 112.

Xã Thịnh Minh không bị ảnh hưởng về điều kiện duy trì theo tiêu chí vì 69,4% diện tích chuyển đi là rừng đặc dụng, đã giao cho Vườn quốc gia quản lý từ năm 2003, không phải đất xã trực tiếp khai thác. Phần thực chất xã chuyển đi chỉ là 664 ha vùng đệm, tức không gian phát triển của xã giảm khoảng 9%. Dân số 20.714 người, gấp khoảng 4,1 lần chuẩn 5.000 người. Đặc biệt năm 2025 xã đã được thành lập với diện tích 88,74 km², thấp hơn chuẩn 100 km². Theo khoản 3 Điều 12, xã không phải đánh giá lại, nên diện tích thay đổi sau điều chỉnh không phải điều kiện quyết định việc phải xem xét lại tiêu chuẩn hình thành đơn vị hành chính (đây là trường hợp đặc biệt theo khoản 6 Điều 12 Nghị quyết 112).

Đối với các xã thuộc thành phố Hà Nội, các xã Yên Xuân, Ba Vì sau điều chỉnh cả 2 xã chỉ tăng diện tích và dân số. Hiện nay cả hai đều dưới 100 km². Xã Ba Vì đạt chuẩn 100 km² nếu nhận từ 1.872 ha trở lên. Xã Yên Xuân cần từ 2.955 ha trở lên. Dù chia theo cách nào, ít nhất một xã cũng tăng trên 20%, nên không thuộc khoản 4 Điều 12. Đề án vì vậy dựa vào khoản 3 (hai xã thành lập năm 2025 nên không phải đánh giá lại) và khoản 6 (trường hợp đặc biệt), giống cách lập luận với xã Thịnh Minh.

Theo chương trình, Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sẽ được HĐND thành phố Hà Nội cho ý kiến và ban hành Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 7 được tổ chức ngày 28/10.