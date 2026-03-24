Hư hỏng cao tốc Vân Phong - Nha Trang, nhà thầu chậm khắc phục

Mặc dù đã nhiều lần được yêu cầu, đến nay các hư hỏng thuộc trách nhiệm bảo hành tại Dự án thành phần cao tốc Vân Phong - Nha Trang vẫn chưa được khắc phục triệt để, thậm chí còn phát sinh thêm một số điểm hư hỏng mới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang đi qua địa bàn 4 xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh và Diên Khánh.

Trước thực trạng này, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 7, đề nghị khẩn trương triển khai công tác sửa chữa, khắc phục các tồn tại của dự án theo đúng quy định.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, dù đã có nhiều văn bản đôn đốc, yêu cầu xử lý các hư hỏng thuộc trách nhiệm bảo hành công trình, nhưng đến nay việc khắc phục vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Không những vậy, một số hư hỏng mới tiếp tục phát sinh trong quá trình khai thác, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Để đảm bảo điều kiện vận hành an toàn và bền vững cho tuyến cao tốc, cơ quan này yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 tổ chức kiểm tra toàn diện, đồng thời chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương sửa chữa, khắc phục kịp thời các hư hỏng. Thời hạn hoàn thành toàn bộ các tồn tại trong thời gian bảo hành được ấn định trước ngày 30/3/2026.

Nút giao cao tốc Vân Phong- Nha Trang và Quốc lộ 26, tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa cũ.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh: “Việc chậm triển khai công tác sửa chữa, khắc phục không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng công trình mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ban Quản lý dự án 7 và các nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra hậu quả”.

Cùng với đó, Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ III thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đôn đốc quá trình sửa chữa trong thời gian bảo hành. Việc triển khai phải tuân thủ đúng phương án, biện pháp thi công đã được Ban Quản lý dự án 7 chấp thuận, đồng thời đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

Trường hợp các đơn vị liên quan không thực hiện đúng yêu cầu hoặc chậm tiến độ, Khu Quản lý đường bộ III có trách nhiệm báo cáo và đề xuất các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật, nhằm đảm bảo tuyến cao tốc được khai thác an toàn, thông suốt.

Dự án đường bộ cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang có tổng vốn đầu tư 11.808 tỷ đồng, dài hơn 83km, kết nối với công trình đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm. Công trình được khởi công từ tháng 1/2023, theo hợp đồng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu phải nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành công trình. Công trình đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã thông toàn tuyến với chiều dài hơn 83km từ đèo Cổ Mã đến đoạn giáp cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Cao tốc Vân Phong - Nha Trang được các nhà thầu chính thi công gồm: Tập đoàn Sơn Hải, Vinaconex và Lizen. Dự án chia làm nhiều gói thầu, trong đó liên danh Sơn Hải – Vinaconex thi công các phân đoạn chính và Lizen đảm nhiệm thi công gói thầu XL01, cả hai đều hoàn thành vượt tiến độ. Liên danh Sơn Hải – Vinaconex: Thi công gói thầu XL-02 (khoảng 30,85 km) và nổi bật với việc về đích sớm 190 ngày so với hợp đồng. Lizen (trước đây là Cienco 4): Đảm nhiệm gói thầu XL01 dài gần 35km, hoàn thành vượt tiến độ 9 tháng. Các đơn vị khác: Công ty VNCN E&C và Công ty Cổ phần Hải Đăng thực hiện các phân đoạn còn lại. Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư, tổng chiều dài hơn 83km, được đánh giá là một trong những dự án về đích sớm nhất.