Hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi do lỗi thi công ​

Trước tình trạng hư hỏng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ sau thời gian ngắn đưa vào khai thác, cuối buổi chiều nay (13/10), Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Lê Đình Thọ cùng Đoàn công tác kiểm tra đột xuất trên tuyến cao tốc này.

Ông Lê Đình Thọ bức xúc trước tình trạng thi công kém chất lượng, ổ gà, đất đá vương vãi ra đường.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ (đứng giữa, mặc áo sơ mi xanh) kiểm tra tình trạng hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải dừng lại 2 điểm tại khu vực hầm qua núi Eo, thuộc huyện Duy Xuyên và tại Km số 40 gần Trạm thu phí Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ, tình trạng hư hỏng mặt đường cao tốc khối lượng không quá lớn, khoảng 70 m2 trên tổng số 3,1 triệu m2. Nhưng đối với đường cao tốc, lưu lượng xe rất lớn với tốc độ cao nên vấn đề an toàn giao thông phải đặt lên hàng đầu.

Khi phát hiện hư hỏng, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có văn bản chỉ đạo nhanh chóng khắc phục tình trạng này, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cũng đã tổ chức triển khai. Tuy nhiên, việc triển khai sửa chữa chưa chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

Ông Lê Đình Thọ cho rằng, hiện vẫn còn những điểm bong tróc nhỏ, do trời đang mưa nên chưa thể sửa chữa quy mô lớn được thì vẫn có phương án đảm bảo giao thông, đó là dùng nhựa cấp bách để làm vệ sinh và hoàn trả lại mặt đường.

Thế nhưng đến nay chủ đầu tư, các nhà thầu thi công vẫn chưa thực hiện được. Do đó xảy ra hiện tượng khi xe chạy qua những ổ gà, gặp trời mưa nặng hạt thì bị đọng nước và bong tróc lớp đá dưới nền đường, gây mất an toàn giao thông.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết: " Bộ sẽ chỉ đạo nghiêm túc và yêu cầu VEC phải nghiêm túc thực hiện, có những giải pháp để đảm bảo giao thông. Kể cả trong lúc mưa và lúc nắng chứ không có chuyện chờ thời tiết nắng ráo mới làm. Kể cả khi trời mưa nhưng cũng phải có phương án đảm bảo an toàn cho các phương tiện. Vì các phương tiện vẫn lưu thông trên đường, kể cả thời tiết mưa và trong đêm. Chúng ta phải tổ chức tốt vấn đề giao thông."

Việc triển khai khắc phục hư hỏng rất chậm.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo, khi thiết kế dự án, xây dựng cao tốc, phải tính toán tổng hợp đầy đủ các yếu tố tác động như thời tiết, lưu lượng xe, tải trọng lên mặt đường, kể cả động đất. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Giao thông - Vận tải phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của nhà thầu trong việc thi công này; có biện pháp quyết liệt xử lý trách nhiệm.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể có văn bản chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam dừng thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để khắc phục triệt để tình trạng hư hỏng. Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải khẳng định không thể có nguyên nhân do mưa nhiều hay thời tiết tác động làm hư hỏng mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cũng không phải do xe quá tải trọng chạy nhiều mà do chất lượng thi công.

Đại diện Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết, nguyên nhân gây bong tróc, ổ gà trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không phải do thời tiết như công bố của Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mà do lỗi trong quá trình thi công.

Sau khi kiểm một số điểm hư hỏng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Lê Đình Thọ đã truy vấn đơn vị Tư vấn giám sát. Ông Lê Đình Thọ cho rằng, quá trình giám sát như vậy mà để xảy ra hư hỏng mặt đường là không thể chấp nhận được./.

