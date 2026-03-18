Hưng Yên yêu cầu báo cáo khẩn vụ nữ sinh lớp 7 nghi uống thuốc trừ sâu

Sáng 18/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đã có văn bản yêu cầu UBND xã Quang Hưng và Trường THCS Quang Hưng khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc một nữ sinh lớp 7 phải nhập viện cấp cứu do nghi uống thuốc trừ sâu.

Theo ông Phạm Đồng Thụy - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên, các đơn vị liên quan cần rà soát, báo cáo đầy đủ diễn biến vụ việc, thời gian, địa điểm xảy ra, tình trạng sức khỏe học sinh cũng như nguyên nhân ban đầu.

Nữ sinh uống thuốc trừ sâu do áp lực bạn bè. Ảnh: Gia đình cung cấp

Đặc biệt, Sở yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường, việc phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng, đồng thời đề xuất các giải pháp ổn định tình hình, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn. Báo cáo phải bảo đảm khách quan, kịp thời, gửi về Sở trước 15h30 cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, trưa 16/3, em P.T.T.H (học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Hưng) sau khi đi học về có biểu hiện đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục. Gia đình phát hiện em đã uống thuốc trừ sâu và nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, đến ngày 17/3, em đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại. Tuy nhiên, theo gia đình, hiện tâm lý em chưa ổn định, thường xuyên hoảng loạn, sợ hãi, gặp người lạ thì bật khóc, run rẩy.

Gia đình cho biết, từ đầu năm học 2025–2026, em H. có dấu hiệu bị một số bạn trong lớp cô lập, trêu chọc và gây áp lực tinh thần. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân qua mạng xã hội từ kỳ nghỉ hè trước đó.

Sau đó, nữ sinh bị đặt biệt danh mang tính xúc phạm, bị chỉnh sửa hình ảnh theo hướng tiêu cực rồi lan truyền. Ngoài ra, em còn nhận nhiều tin nhắn công kích từ các tài khoản ẩn danh. Có thời điểm, em bị dồn ép tại khu vực nhà vệ sinh, kèm theo lời lẽ chửi bới.

Theo người thân, em đã nhiều lần phản ánh với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường nhưng sự việc chưa được giải quyết dứt điểm. Được biết, nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn khi bố mẹ đều mất sớm vì bệnh ung thư, hiện sống cùng ông bà nội đã ngoài 80 tuổi.

Hiện cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân. Trong khi đó, phía gia đình cho rằng vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tình trạng bị cô lập, bắt nạt kéo dài, còn chính quyền địa phương nhận định ban đầu có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa các học sinh.