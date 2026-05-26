Cải chính

Huy động hơn 50 chiến sĩ khống chế vụ cháy tại KCN Thụy Vân, Phú Thọ

Thứ Ba, 22:34, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã khống chế, dập tắt hoàn toàn vụ cháy xảy ra chiều 26/5 tại Công ty Hàn Việt Halocom trong KCN Thụy Vân, huy động 6 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 17h49 ngày 26/5/2026, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận tin báo cháy xảy ra tại Công ty Hàn Việt Halocom, lô số 4, Khu công nghiệp (KCN) Thụy Vân, phường Nông Trang.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã khống chế, dập tắt hoàn toàn vụ cháy xảy ra chiều 26/5 tại Công ty Hàn Việt Halocom trong KCN Thụy Vân. Ảnh CAPT.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 6 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Đền Hùng, Tam Nông và Lập Thạch đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Các lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chữa cháy cơ sở và các đơn vị chức năng tổ chức chữa cháy, phân luồng giao thông, di chuyển tài sản và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Dưới điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời ở mức cao, lực lượng chữa cháy đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai nhiều mũi chữa cháy, phun nước làm mát và khoanh vùng chống cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Cơ quan chức năng huy động 6 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy giữa thời tiết nắng nóng gay gắt. Ảnh CAPT.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, đảm bảo an toàn cho công nhân và tài sản của doanh nghiệp.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ, sự có mặt kịp thời cùng tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm của lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cùng sự phối hợp hiệu quả của chính quyền địa phương và lực lượng chữa cháy tại chỗ đã góp phần xử lý hiệu quả vụ cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Hiện trường vụ cháy:

Kho vật liệu của nhà dân ở TP.HCM đổ sụp sau hỏa hoạn

VOV.VN - Sáng 12/5, một vụ cháy đã xảy ra tại kho chứa vật liệu nằm trên đường DH 516 (xã Bàu Bàng, TP.HCM - trước là huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe chuyên dụng để dập tắt ngọn lửa.

 

Phi Long/VOV.VN
Tag: Phú Thọ KCN Thụy Vân cháy lớn hỏa hoạn PCCC cứu nạn cứu hộ Công an Phú Thọ Công ty Hàn Việt Halocom chữa cháy cháy nhà xưởng
Cháy lớn tại Công ty sản xuất bỉm ở KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

Cháy lớn thiêu rụi gần 2.000m2 nhà kho tại KCN Khai Quang, Phú Thọ

Tài xế than vì phải chạy "rùa bò" 20 km/giờ tại KCN Đồng Xoài 3 ở Đồng Nai

