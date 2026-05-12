Kho vật liệu của nhà dân ở TP.HCM đổ sụp sau hỏa hoạn

Thứ Ba, 11:50, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 12/5, một vụ cháy đã xảy ra tại kho chứa vật liệu nằm trên đường DH 516 (xã Bàu Bàng, TP.HCM - trước là huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe chuyên dụng để dập tắt ngọn lửa.

Vào khoảng 7h30 ngày 12/5, người dân tại khu vực đường DH 516 (đoạn gần cầu Xà Mách, ấp Bến Lớn, xã Bàu Bàng, TP.HCM) bất ngờ phát hiện lửa khởi phát từ một kho chứa vật liệu của nhà dân.

Cháy kho chứa vật liệu 

Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân địa phương đã huy động các phương tiện tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, lan rộng và tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét, có thể quan sát được từ khoảng cách xa.

Cột khói đen cao hàng chục mét

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bàu Bàng phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM lập tức có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 8h30 sáng cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ hỏa hoạn khiến phần mái tôn của kho chứa bị đổ sụp hoàn toàn. Nhiều tài sản và vật liệu bên trong bị thiêu rụi.

Kho chứa vật liệu đổ sập sau hỏa hoạn

Đại diện lãnh đạo UBND xã Bàu Bàng xác nhận, vụ cháy không gây thương vong về người. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường để xác minh mức độ thiệt hại tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: cháy nhà kho chứa vật liệu TP.HCM Bàu Bàng Bình Dương hỏa hoạn phòng cháy chữa cháy
Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM, nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy

VOV.VN - Đám cháy bùng lên tại căn hộ ở một chung cư cao cấp trên địa bàn TP.HCM vào tối 23/4 khiến nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy bằng thang bộ.

Cháy xưởng gỗ ở TP.HCM, công nhân kịp thời thoát thân

VOV.VN - Trưa 19/4, lực lượng chữa cháy Công an TP.HCM đã kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty sản xuất gỗ trên địa bàn phường An Phú (trước là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Cháy nhà kho công ty sản xuất ghế sofa sát vách cây xăng ở TP.HCM

VOV.VN - Tối 18/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32 – Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị phong tỏa hiện trường, dập tắt đám cháy tại kho chứa hàng của công ty sản xuất ghế sofa trên địa bàn phường Tân Hiệp (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

