Kho vật liệu của nhà dân ở TP.HCM đổ sụp sau hỏa hoạn

Vào khoảng 7h30 ngày 12/5, người dân tại khu vực đường DH 516 (đoạn gần cầu Xà Mách, ấp Bến Lớn, xã Bàu Bàng, TP.HCM) bất ngờ phát hiện lửa khởi phát từ một kho chứa vật liệu của nhà dân.

Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân địa phương đã huy động các phương tiện tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, lan rộng và tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét, có thể quan sát được từ khoảng cách xa.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bàu Bàng phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM lập tức có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 8h30 sáng cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ hỏa hoạn khiến phần mái tôn của kho chứa bị đổ sụp hoàn toàn. Nhiều tài sản và vật liệu bên trong bị thiêu rụi.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Bàu Bàng xác nhận, vụ cháy không gây thương vong về người. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường để xác minh mức độ thiệt hại tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.