Huy động nhiều máy bơm công suất lớn hút nước tìm người mất tích ở Bình Dương

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 20/2, ông Tiêu Văn Khanh (36 tuổi, quê Cà Mau) đi cùng ông Huỳnh Văn Khải ( 46 tuổi), ông Lê Minh Phương (35 tuổi, cùng ngụ thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) ra khu vực kênh Tham Rớt thuộc đập Phước Hòa, ở ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng để câu cá.

Tìm kiếm người đàn ông mất tích (ảnh: ĐC)

Đến nơi, cả ba chia nhau ra nhiều khu vực để câu cá. Khoảng 17h cùng ngày, hai người bạn quay lại thì chỉ thấy quần áo, điện thoại, xe máy của Khanh nhưng không thấy người. Một lúc sau, cả hai vẫn chưa thấy Khanh trở lại nên đã trình báo Công an xã Trừ Văn Thố.

Dùng máy bơm công suất lớn hút bớt nước kênh tìm nạn nhân (ảnh: ĐC)

Nhận được tin báo của công an xã, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bàu Bàng và Công an tỉnh Bình Dương được điều đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Sau nhiều giờ lặn xuống kênh Tham Rớt tìm kiếm, lực lượng vẫn không tìm thấy nạn nhân.

Thi thể người đàn ông được tìm thấy dưới đáy kênh nước (ảnh: ĐC)

Sau đó, Công an xã Trừ Văn Thố huy động máy bơm công suất lớn của Chi nhánh cấp nước Bàu Bàng (Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương-Biwase) hút bớt nước dưới kênh để thuận tiện cho việc tìm kiếm nạn nhân.

Sau 2 ngày tìm kiếm, 15h chiều nay, thi thể nạn nhân được các lực lượng tìm thấy./.