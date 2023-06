Huyện Cư Kuin khắc phục hậu quả, giải quyết thủ tục hành chính cho dân

Riêng 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, nơi có một số lãnh đạo xã, công an xã hy sinh trong vụ việc, chính quyền địa phương càng có nhiều cố gắng, vừa nhanh chóng khắc phục hậu quả vừa đảm bảo công tác quản lý hành chính sớm trở lại bình thường.

Trụ sở UBND xã Ea Ktur vẫn đang được trực gác bảo vệ.

Ngày làm việc cuối tuần, việc sửa chữa trụ sở UBND xã Ea Tiêu diễn ra khẩn trương. Tại dãy nhà bị đốt phá phía trái cổng vào, 6 công nhân đang triển khai thay mới cửa kính, trần nhà; sơn sửa lại các bức tường; khu vực cổng ra vào cũng được bố trí nhiều dân quân tự vệ trực chốt, kiểm tra mọi hoạt động ra vào trụ sở.

Theo ông Hồ Viết Hùng – quyền Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu, đến nay, trụ sở vẫn được bảo vệ nghiêm như hiện trường các vụ án. Để giải quyết các thủ tục hành chính cấp bách cho nhân dân, UBND xã đã bố trí riêng khu vực một cửa mới và một số cán bộ chuyên trách. Phần còn lại, đang toàn lực phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra, truy bắt nhóm đối tượng.

Thủ tục hành chính được bố trí lưu động bên phía Nhà văn hóa xã xã Ea Ktur nằm kế bên.

Ông Hồ Viết Hùng nói: “Đối với bà con nhân dân trên địa bàn xã Ea Tiêu thì đời sống đã đi vào bình thường, chứ không còn hoang mang lo sợ như các ngày 11 - 12/6 khi xảy ra sự việc nữa. Tại UBND xã, tất cả mọi hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính như: Hộ tịch, hộ khẩu, ký hồ sơ đất đai, bảo hiểm… của bà con thì chúng tôi xử lý giải quyết ngay trong ngày nếu có thể, không để chậm chễ.”

Tại trụ sở UBND xã Ea Ktur, các hoạt động diễn ra tương tự. Phía ngoài cổng chính cũng được nhiều dân quân tự vệ canh gác; bên trong khuôn viên nhiều công nhân đang khẩn trương tu sửa lại trụ sở. Ông Nguyễn Kim May – Chủ tịch UBND xã cho biết, UBND huyện cũng đã cho phương án, kinh phí để khẩn trương tu sửa các khu vực bị đốt phá; bố trí bộ phận một cửa lưu động tại Nhà văn hóa xã kế bên trụ sở để phục vụ người dân.

Ông Nguyễn Kim May nói: “Chúng tôi đã trưng dụng Nhà văn hóa xã để bố trị bộ phận một cửa giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Về một số ít giấy tờ, hồ sơ của người dân bị đốt, chúng tôi sẽ tiến hành mời bà con lên phối hợp để làm lại theo đúng quy định, luôn tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho bà con. Chúng tôi cũng tuyên truyền, thông báo đến người dân không hoang mang, yên tâm rằng cơ quan an ninh đã làm chủ tình hình, bà con yên tâm ổn định đời sống, sản xuất.”

Người dân đến UBND xã Ea Tiêu xin chứng thực giấy tờ được tạo điều kiện thuận lợi.

Đến chiều Thứ Sáu (16/6), việc giải quyết các thủ tục hành chính ở hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur cơ bản thông thuận. Chị H’Nghiếp Ênuôl, ở buôn Tiêu, xã Ea Tiêu đến xin chứng thực hồ sơ đi làm việc ở Thành phố HCM, chia sẻ: “Hôm nay, tôi tới đây để xác nhận lý lịch để đi làm việc, và được các đồng chí hỗ trợ làm nhanh gọn. Về vụ việc kẻ xấu tấn công trụ sở, sát hại nhiều người, tôi mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng truy bắt hết kẻ xấu, sớm hoàn tất hồ sơ đưa ra xét xử để đền tội cho các anh đã hi sinh, nạn nhân vô tội; trả lại sự bình yên cho bà con buôn Tiêu cũng như xã yên bình.”

Còn ông Hoàng Ngọc Yên, ở thôn 1, xã Ea Ktur, đến xin chứng sinh cho cháu ngoại bày tỏ, bản thân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tinh thần đoàn kết các dân tộc ở Tây Nguyên. Hành động của những kẻ xấu vào đêm (11/6) đáng bị lên án, trừng trị thích đáng.

Các công nhân đang tích cực sửa chữa lại trụ sở UBND xã Ea Tiêu.

Ông Hoàng Ngọc Yên chia sẻ: "Mong muốn của chúng tôi là được các cấp chính quyền bảo vệ an ninh trật tự cho bà con. Về vụ việc đêm (11/6) thì sẽ điều tra rõ trắng đen, tìm ra kẻ cầm đầu và đồng bọn để trừng trị thích đáng, để bà con ở xã Ea Ktur chúng tôi yên tâm sinh sống.”

Theo Bộ Công an, vào đêm (11/6), các nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công manh động vào Trụ sở UBND hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, làm 8 cán bộ xã, Công an xã hy sinh và bị thương, đồng thời cướp đi tính mạng của 3 người dân trên địa bàn tỉnh; để lại những đau thương mất mát vô cùng to lớn, gây hoang mang, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã bắt giữ được hơn 50 đối tượng gây ra vụ việc; cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại, tuyên truyền vận động những đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật./.