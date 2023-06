Bình Dương xử phạt người đăng tin sai sự thật về vụ việc ở Đắk Lắk

Đăng tin sai sự thật, người đàn ông bị xử phạt (Ảnh: TT).

Qua theo dõi, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bình Dương phát hiện ông P. đã sử dụng tài khoản cá nhân tên “Pii Nguyen” đăng tải lên facebook thông tin kích động gây mất an ninh trật tự, xúc phạm danh dự lực lượng công an liên quan đến vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.T.P đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đồng thời cho biết, việc đăng tải chỉ là nhất thời, nông nổi và cam kết sẽ không tái phạm.

Thanh tra Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính ông P. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Cơ quan chức năng cũng buộc ông P. gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật vi phạm pháp luật./.