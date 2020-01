IATA trao chứng nhận an toàn khai thác IOSA cho Bamboo Airways

Lễ trao Chứng nhận đánh giá An toàn Khai thác (IOSA) của Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) cho Bamboo Airways đã diễn ra lúc 15h ngày 3/1/2020 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, để Hãng trở thành thành viên chính thức của IATA.

Bamboo Airways được bình chọn là 1 trong 100 sản phẩm, dịch vụ tin và dùng được người tiêu dùng bình chọn trong năm 2019.

Phát biểu tại sự kiện, ông Blair Cowles, Giám đốc an toàn và khai thác bay của IATA khu vực Châu Á-Thái Bình Dương nói: “Chúng tôi chúc mừng Bamboo Airways đã vượt qua một cuộc kiểm định vô cùng nghiêm ngặt, với tới 1.000 tiêu chuẩn quốc tế được IATA thiết kế nhằm nâng cao an toàn hàng không thế giới. Việc đạt được chứng chỉ quan trọng này thể hiện cam kết của Bamboo Airways trong việc đảm bảo an toàn hàng không – yếu tố quan trọng hàng đầu của ngành”.



Chương trình đánh giá an toàn khai thác của IATA là hệ thống các tiêu chuẩn, quy định và quy trình theo chuẩn quốc tế, nhằm đánh giá năng lực hệ thống kiểm soát và quản lý hoạt động của các hãng hàng không.



IOSA được đánh giá là chứng nhận quan trọng về an toàn hàng không. Việc kiểm tra tiêu chuẩn IOSA được thực hiện 2 năm/lần, bao gồm khoảng 1000 tiêu chuẩn khắt khe.

Bamboo Airways chính thức nhận Chứng nhận đánh giá an toàn khai thác trong chiều 3/1 tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Quy trình đánh giá được triển khai xuyên suốt tại các bộ phận khai thác của Bamboo Airways, bao gồm: Trung tâm Điều hành khai thác, Trung tâm Bảo dưỡng, Ban Đảm bảo An toàn, An ninh và Chất lượng, Đoàn bay, Ban Khai thác mặt đất, Ban Kỹ thuật và Bảo dưỡng…

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu do IATA đưa ra là minh chứng cho việc đảm bảo an toàn tối đa cho mọi hoạt động khai thác của Hãng, làm tiền đề để Bamboo Airways xúc tiến mở rộng mạng bay và hợp tác quốc tế trong tương lai.

“Việc đạt chứng nhận IOSA vào tháng 12/2019 là minh chứng thuyết phục cho phương châm đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu trong hoạt động của Bamboo Airways thời gian qua, cũng như trong tương lai. Đây sẽ là một trong những nền tảng quan trọng và vững chắc cho tiến trình hướng tới dịch vụ 5 sao của Bamboo Airways, tiến tới đáp ứng các hệ tiêu chuẩn quốc tế ở mức độ cao nhất”, ông Eddy Doyle – phó tổng giám đốc Hãng hàng không Bamboo Airways cho biết.

Lễ trao Chứng nhận đánh giá An toàn Khai thác (IOSA) của Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) cho Bamboo Airways tai trụ sở Tập đoàn FLC.

Bắt đầu bay thương mại từ tháng 1/2019, Bamboo Airways đang khai thác 34 đường bay nội địa và quốc tế. Đội bay của hãng dự kiến đạt con số 30 máy bay đến quý 1/2020, bao gồm 4 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner.

Tính đến hiện tại, Bamboo Airways đã thực hiện hơn 19.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối, vận chuyển gần 3 triệu lượt khách, đạt tỷ lệ đúng giờ trung bình 94,2% - dẫn đầu toàn ngành hàng không Việt Nam trong 12 tháng năm 2019.

Về chất lượng dịch vụ, Bamboo Airways được bình chọn là 1 trong 100 sản phẩm, dịch vụ tin và dùng được người tiêu dùng bình chọn trong năm 2019. Hãng nhận danh hiệu "Hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất" trong nhóm ngành du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản.

Hãng đặt mục tiêu giữ 30% thị phần hàng không nội địa vào năm 2020, mở rộng quy mô mạng bay lên 85 đường bay đến năm 2020, trong đó có 60 đường bay nội địa và 25 đường bay quốc tế.

IOSA được đánh giá là chứng nhận quan trọng và nghiêm ngặt về an toàn hàng không quốc tế, có xấp xỉ 16% các hãng hàng không trên toàn thế giới đạt được. Theo thống kê, các hãng hàng không đạt chứng nhận có hồ sơ hoạt động an toàn hơn gấp 4 lần so với những hãng khác./.