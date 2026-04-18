INSPIRE FEST 2026 lan tỏa cơ hội hòa nhập cho người khuyết tật

Được định hướng trở thành sự kiện thường niên quy mô toàn quốc, INSPIRE FEST (Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam) không chỉ là ngày hội giao lưu, kết nối mà còn là diễn đàn xã hội nhằm nhìn nhận đầy đủ hơn vai trò, năng lực và đóng góp của người khuyết tật trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua đó, chương trình lan tỏa tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên, thúc đẩy cách tiếp cận trao quyền, tạo cơ hội phát triển bền vững để người khuyết tật tự tin khẳng định giá trị bản thân và chủ động tham gia đời sống cộng đồng.

INSPIRE FEST không chỉ là ngày hội giao lưu, kết nối của người khuyết tật

Hiện Việt Nam có khoảng 8 triệu người khuyết tật, nhu cầu hỗ trợ nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội học tập, việc làm và hòa nhập xã hội là rất lớn. Báo cáo “Khảo sát năng lực số của người khuyết tật Việt Nam” của Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững cho thấy, hơn 90% người khuyết tật sở hữu thiết bị số và truy cập internet thường xuyên, song 52% chưa biết sử dụng các công cụ AI để tìm kiếm thông tin hoặc tạo văn bản; 65% đang dùng thiết bị có cài đặt trợ năng. Những con số này cho thấy nhu cầu cấp thiết về đào tạo kỹ năng số và tăng cường điều kiện hỗ trợ tiếp cận.

Trên cơ sở đó, INSPIRE FEST 2026 triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao 100.000 suất học bổng sử dụng công cụ AI, 1.000 khóa học trực tuyến về phát triển bản thân trong thời đại số; hỗ trợ 200 suất trang thiết bị thiết yếu như xe lăn, chân tay giả; tặng 100 suất phẫu thuật chỉnh hình và mổ tim miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn, cùng hoạt động khám chữa bệnh. Các chương trình này không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để người khuyết tật nâng cao năng lực số, cải thiện khả năng tiếp cận, phục hồi chức năng và tự tin tham gia sâu rộng hơn vào đời sống xã hội.

Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc

Với định hướng lấy người khuyết tật làm trung tâm của tiến trình hòa nhập, INSPIRE FEST 2026 lan tỏa thông điệp về một xã hội tôn trọng sự khác biệt, đề cao giá trị con người và không để ai bị bỏ lại phía sau. Thông qua chương trình, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò kết nối nguồn lực, hỗ trợ người khuyết tật trong các lĩnh vực giáo dục, việc làm, chuyển đổi số, sáng tạo nghệ thuật và sinh kế; đồng thời giới thiệu các mô hình hiệu quả, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, lan tỏa nghị lực sống và cảm hứng vươn lên trong cộng đồng.

Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam cho biết: “Thời gian qua, công tác chăm lo người khuyết tật nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và doanh nghiệp, với nhiều dấu ấn như lần đầu có đại biểu Quốc hội khóa XVI là người khuyết tật; cuộc thi “Hoa hậu trăng khuyết 2025”; chương trình Vietnam Disability Fashion Show; hay việc khởi công cơ sở hỗ trợ nghề thủ công cho người khuyết tật của doanh nghiệp xã hội Vụn Art tại Hà Nội. Theo ông, INSPIRE FEST tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM được định hướng là ngày hội hòa nhập với nhiều hoạt động như trưng bày sản phẩm thủ công, không gian văn hóa - giải trí, chăm sóc y tế, tư vấn việc làm, hoạt động thể thao, giới thiệu công nghệ AI và các tọa đàm chuyên đề. Điểm nhấn là đêm nhạc INSPIRE NIGHT với sự tham gia của các nghệ sĩ khuyết tật và ca sĩ nổi tiếng, nhằm tôn vinh nghị lực sống, tài năng và lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam

Thông qua INSPIRE FEST 2026, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam kỳ vọng tiếp tục nhân rộng các mô hình hòa nhập hiệu quả, tăng cường kết nối nguồn lực xã hội trong công tác hỗ trợ người khuyết tật, đồng thời tạo thêm động lực để cộng đồng này phát huy năng lực, tham gia sâu rộng hơn vào đời sống xã hội, đóng góp vào tiến trình phát triển bao trùm của đất nước.