Kênh Sơn Tịnh đen kịt, bốc mùi: Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khẩn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên kênh chìm Sơn Tịnh, đoạn từ phường Trương Quang Trọng đến xã Tịnh Khê.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và UBND các xã, phường gồm Trương Quang Trọng, Thọ Phong, Tịnh Khê khẩn trương kiểm tra thực tế hiện trường.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm làm rõ nguyên nhân ô nhiễm, xác minh nội dung báo chí phản ánh ô nhiễm môi trường trên kênh chìm Sơn Tịnh, đồng thời đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 15/5/2026.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, xử lý dứt điểm vụ việc.

Kênh chìm Sơn Tịnh, nước có màu đục.

Mới đây, UBND phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường và sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây.

Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành là kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đoàn kiểm tra phối hợp với các lực lượng chức năng gồm Công an, Quản lý thị trường để xác minh và xử lý các vụ việc phát sinh.

Nước dưới kênh chìm Sơn Tịnh có màu đen kịt.

Như VOV đã đưa tin, kênh chìm Sơn Tịnh, thuộc hệ thống thủy lợi Thạch Nham vốn là “mạch sống” nuôi dưỡng nhiều cánh đồng tại xã Thọ Phong. Thế nhưng, đoạn kênh từ phường Trương Quang Trọng qua xã Thọ Phong đến cầu Lệ Thủy, xã Tịnh Khê hiện nước đen kịt, kéo dài nhiều cây số.

Vào giữa trưa, khi nắng bắt đầu gay gắt, mùi hôi từ dòng kênh bốc lên nồng nặc. Ở nhiều đoạn, dòng nước gần như không chảy mà ứ đọng. Riêng tại thôn Phong Niên Hạ, xã Thọ Phong, mùi hôi bốc lên rất khó chịu, nhất là vào những ngày nắng gắt. Người dân nơi đây cho biết, dòng kênh từng gắn bó với sản xuất nay lại trở thành “điểm đen” môi trường.

Theo chính quyền xã Thọ Phong, tình trạng ô nhiễm này bắt nguồn từ Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây (đóng tại phường Trương Quan Trọng). Nguồn xả thải từ trong cụm công nghiệp này chảy ra và đổ xuống hạ lưu. Địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường.

Từ chiều ngày 4/5/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử 2 tổ công tác đến lấy mẫu, điều tra khu vực xả thải tại Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây để làm rõ vụ việc.

* Một số hình ảnh hiện trường

Dòng kênh chìm Sơn Tịnh chảy qua khu vực sản xuất của người dân.

Môi trường nước bị ô nhiễm.

Nước tại dòng kênh gần Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây có bột trắng nổi lên.

Chính quyền phường Trương Quang Trọng kiểm tra khu vực kênh gần Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây vào sáng 6/5.