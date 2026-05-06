Truy nguồn, xử lý doanh nghiệp xả thải khiến dòng kênh đen kịt ở Quảng Ngãi

Kênh chìm Sơn Tịnh, thuộc hệ thống thủy lợi Thạch Nham vốn là “mạch sống” nuôi dưỡng nhiều cánh đồng tại xã Thọ Phong. Thế nhưng, đoạn kênh từ phường Trương Quang Trọng qua xã Thọ Phong đến cầu Lệ Thủy, xã Tịnh Khê, giờ đây nước đen kịt, kéo dài nhiều cây số.

Dòng kênh chìm Sơn Tịnh chảy qua thôn Phong Niên Hạ, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi đang bị “nhuộm” đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặc.

Vào giữa trưa, khi nắng bắt đầu gay gắt, mùi hôi từ dòng kênh bốc lên nồng nặc. Ở nhiều đoạn, dòng nước gần như không chảy mà ứ đọng. Riêng tại thôn Phong Niên Hạ, xã Thọ Phong, mùi hôi bốc lên rất khó chịu, nhất là vào những ngày nắng gắt. Người dân nơi đây cho biết, dòng kênh từng gắn bó với sản xuất nay lại trở thành “điểm đen” môi trường.

Ông Hà Kiến (84 tuổi), người dân thôn Phong Niên Hạ cho biết, khi có nước từ thượng nguồn đổ về, dòng kênh phần nào “dễ thở” hơn. Nhưng chỉ cần ngừng cấp nước, mọi thứ lại quay về như cũ: nước đen đặc, mùi hôi bốc lên nồng nặc, cá chết nổi lềnh bềnh.

“Khi nước kênh chảy xuống cho bà con lấy nước làm ruộng thì không có nước đen như vậy. Khi ngắt nước thì nước chảy xuống đen miết. Khi nước có màu đen, cá với các sinh vật trong nước chết hết trơn. Người dân đây bức xúc lắm. Chúng tôi nói nhiều lần rồi, họp nhiều lần rồi. Họp 9, 10 năm nay rồi mà nói vụ kênh này cũng không được”, ông Hà Kiến nói.

Ông Hà Kiến (84 tuổi), người dân thôn Phong Niên Hạ bức xúc với tình trạng ô nhiễm kéo dài ở kênh chìm Sơn Tịnh.

Nhiều người dân lo nhất là dòng nước ô nhiễm đang âm thầm thấm xuống mạch nước ngầm – nguồn nước sinh hoạt chính của nhiều hộ gia đình. Anh Hồ Văn Định (47 tuổi), ở xóm 1, thôn Phong Niên Hạ phàn nàn, từ khi Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây đi vào hoạt động khoảng 15–20 năm nay, nước kênh không còn trong xanh mà chuyển sang đen đục, bốc mùi.

“Dân ở đây đâu có nước máy, toàn là giếng đào không. Bây giờ mong cơ quan nhà nước xuống những hộ lân cận đây để kiểm tra nguồn giếng thử có bị ô nhiễm hay không? Chứ bây giờ tôi chỉ nhìn bằng mắt, chỉ nói vậy thôi, chứ chưa có đo đếm được là nguồn nước bị như thế nào, làm sao tụi tôi biết được?", anh Hồ Văn Định bày tỏ.

Dòng nước có màu đen kịt.

Ông Bùi Văn Nho, Trưởng thôn Phong Niên Hạ cho biết, kênh chìm Sơn Tịnh chảy qua nhiều khu vực trước khi chảy về địa bàn xã Thọ Phong. Nhưng thay vì mang theo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, dòng kênh giờ đây phải “gánh” một lượng lớn nước thải từ các làng nghề và nhà máy xả ra môi trường.

Theo ông Bùi Văn Nho, tình trạng ô nhiễm tại kênh chìm Sơn Tịnh đã kéo dài nhiều năm nay, khi mùi hôi lan rộng, xảy ra hiện tượng cá chết. Con kênh này chạy quanh thôn nên ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm do người dân sử dụng giếng đóng, giếng khoan, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

“Con kênh này chạy vòng theo trong thôn nên ảnh hưởng rất nhiều đến mạch nước ngầm của dân sử dụng. Vì dân ở đây sử dụng nước giếng đóng, nước khoan thôi, chứ không dùng nước máy nên tình trạng ảnh hưởng sức khỏe của dân rất nhiều. Tất cả các cuộc họp, tiếp xúc cử tri thì bà con nhân dân đều kiến nghị lên cấp trên xử lý. Nhưng qua rất nhiều thời kỳ lãnh đạo rồi mà bây giờ vẫn còn tình trạng như thế này. Mỗi lần ý kiến lên, các đồng chí cũng ghi nhận và kiến nghị lên cấp trên, nhưng cứ để hoài như vậy đó”, ông Bùi Văn Nho chia sẻ.

Người dân múc nước đổ vào chai để thấy màu đen của nước dưới kênh chìm Sơn Tịnh.

Tình trạng ô nhiễm tại kênh chìm Sơn Tịnh đã kéo dài nhiều năm nay. Địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường. Ông Trương Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vấn đề ô nhiễm môi trường tại kênh chìm Sơn Tịnh xảy ra hằng năm, cứ vào mùa hạ là xuất hiện cá chết và bốc mùi hôi thối.

Theo ông Trương Công Hòa, tình trạng ô nhiễm này bắt nguồn từ Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây (đóng tại phường Trương Quan Trọng). Nguồn xả thải từ trong cụm công nghiệp này chảy ra và đổ xuống hạ lưu, do đó cần phải xử lý ngay tại nguồn.

“Vấn đề này thì phải xử lý tại nguồn. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở, ngành của tỉnh vào kiểm tra để xử lý tại nguồn. Những đơn vị nào xả thải ra ngoài không đảm bảo thì phải xử lý, như vậy mới giải quyết được bài toán này. Theo quy hoạch chung của tỉnh, nay mai Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây sẽ di dời. Chúng tôi vẫn chờ quy hoạch chung của tỉnh”, ông Trương Công Hòa cho biết thêm.

Giếng nước của người dân gần khu vực kênh chìm Sơn Tịnh chuyển màu đục.

Từ chiều ngày 4/5/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử 2 tổ công tác đến lấy mẫu, điều tra khu vực xả thải tại Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây để làm rõ vụ việc. Theo lực lượng Công an, sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, đồng thời hướng tới khắc phục, cải thiện môi trường dòng kênh.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, hạ tầng của cụm công nghiệp này chưa đồng bộ, chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, gây khó khăn trong công tác quản lý.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang truy nguồn xả thải, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh có phương án di dời các cơ sở không đảm bảo điều kiện hoặc buộc phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Tuyến kênh qua các khu vực Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây, Khu công nghiệp Tịnh Phong và VSIP bị ô nhiễm do nước thải công nghiệp, rác thải và hóa chất. Riêng tại Cụm Công nghiệp Tịnh Ấn Tây có khoảng 15 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Một số hình ảnh kênh nước đen ngòm:

Khu vực nước đọng nổi bọt trắng.

Đoạn kênh có màu đen nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Một góc Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây, phường Trương Quang Trọng.

Nước có màu đen kịt.